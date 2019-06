Il reddito di cittadinanza ha gli stessi numeri del reddito di inclusione?

Alberghi e locali senza personale - stagionali preferiscono il reddito di cittadinanza : Alberghi e ristoranti cercano personale stagionale ma sembra che più nessuno vuole lavorare. Forse a causa del reddito di cittadinanza un beneficio di cui godono 175.393 nuclei familiari siciliani. Il dato sul turismo dell’Isola il dato parla chiaro: in queste settimane gli Alberghi stanno rinnovando almeno il 10 per cento del personale, ma da San Vito Lo Capo a Cefalù, da Taormina a Palermo la ricerca è sempre più difficile. Il reddito di ...

reddito di cittadinanza - come capire se si ha diritto al sussidio (e come calcolare l'importo) : E' disponibile sul sito dell’Inps un simulatore con cui verificare se è possibile accedere al Reddito di cittadinanza e alla...

Controlli forzosi conto corrente : chi può annullare il reddito di cittadinanza : Controlli forzosi conto corrente: chi può annullare il reddito di cittadinanza I Controlli forzosi sul conto corrente danno fastidio ai cittadini italiani: da un lato è visto come un’intromissione alla propria privacy, dall’altro come un rafforzamento dell’idea che in realtà, i soldi depositati in banca, appartengono a qualcun altro (e possono essere visti da qualcun altro). La lotta all’evasione fiscale è tuttavia una priorità dei recenti ...

Ha la card del reddito di cittadinanza - ma è un ladro. Arrestato dai carabinieri a Salerno : Ignazio Riccio Con l’uomo altri tre complici; stavano organizzando l’ennesima rapina ai danni di un commerciante che era pronto a versare dei soldi contanti in banca Aveva ottenuto la card per ritirare il reddito di cittadinanza, dopo aver presentato regolare richiesta, ma il suo principale “lavoro” era quello di rapinatore. È stato Arrestato dai carabinieri, insieme ad altri tre complici, un uomo di Angri, nel Salernitano, che stava ...

reddito di cittadinanza - 100 denunce per truffa allo Stato e migliaia di accertamenti : Sono già centinaia le denuncia per truffa allo Stato a cui starebbe lavorando la procura. Tra false separazioni di mariti e mogli, cambi di residenza fasulli, finti licenziamenti e lavoratori in nero sta per essere stanato parte dell’esercito dei «furbetti del Reddito di cittadinanza». Guardia di Finanza e Carabinieri sono a lavoro da giorni per stanarli e dopo nemmeno due mesi dall’inizio del provvedimento sono già stati denunciati ...

Percepisce il reddito di cittadinanza ma viene arrestato mentre tenta una rapina : Quattro persone sono finite in manette mentre tentavano di rapinare un commerciante in provincia di Salerno: uno di loro è stato trovato in possesso di una card per l'erogazione del reddito di cittadinanza. I carabinieri di Nocera inferiore, in provincia di Salerno, hanno arrestato quattro persone nella giornata di ieri per una tentata rapina. Uno di loro, che è stato colto in flagrante dagli agenti, è stato trovato in possesso di ...

reddito di cittadinanza - arriva il simulatore : come calcolare l’importo dell’assegno : Sul sito dell'Inps è disponibile un simulatore con cui verificare se è possibile accedere al Reddito e alla pensione di cittadinanza e scoprire, nel caso in cui si abbia diritto alla misura, quale sia l'importo dell'assegno mensile. Ecco come funziona il simulatore e come effettuare i calcoli, con tanto di esempi sull'importo mensile che possono ricevere i beneficiari.Continua a leggere

reddito di cittadinanza 2019 : quasi il 40% prendeva il reddito di inclusione : reddito di cittadinanza 2019: quasi il 40% prendeva il reddito di inclusione Il reddito di cittadinanza ed il reddito di inclusione sono in parte sovrapponibili. Almeno come soggetti destinatari delle due misure (di cui una non più attiva). Anche per questo c’è chi, nei mesi passati, tra le opposizioni ha chiesto che anziché un impianto normativo completamente nuovo come quello del RdC approvato col decreto n. 4/2019 ci potesse essere ...

reddito di cittadinanza : per 120 mila beneficiari in arrivo la chiamata del collocamento : La procedura di convocazione dei vari beneficiari del Reddito di cittadinanza presso gli uffici di collocamento per la sottoscrizione del patto di lavoro e per l’avvio delle procedure di politica attiva del lavoro che la misura stessa prevede sarebbe dovuta partire a maggio. La legge del Reddito di cittadinanza infatti stabilisce che entro 30 giorni dalla erogazione de sussidio, cioè dal riconoscimento del beneficio, il titolare del sussidio ...

reddito di cittadinanza - il 37% delle famiglie beneficiarie percepiva già il reddito di inclusione : Circa il 37% delle famiglie che ricevono ad oggi il reddito di cittadinanza già in passato usufruivano di una misura di sostegno economico, cioè il reddito di inclusione varato dal governo Gentiloni. Nonostante i due provvedimenti condividano l'obiettivo di contrastare la povertà, vi sono anche importanti differenze. Vediamole.Continua a leggere

reddito di cittadinanza e quota 100 - Tria : «Dimostreremo a commissione Ue che i risparmi esistono» : Reddito di cittadinanza e quota 100, interviene nuovamente il ministro Giovanni Tria. «Adesso stiamo vedendo in che modo dimostrare alla commissione europea che questi risparmi esistono»....

reddito di cittadinanza : rischio sanzioni - chiamata per 120mila famiglie con la fase 2 : Quello del Reddito di cittadinanza è uno degli argomenti che tiene banco oramai da tanto tempo e che continua a suscitare numerose discussioni e polemiche. In queste ore, infatti, è entrata ufficialmente nel vivo la cosiddetta fase 2 di tale strumentazione che, dopo una prima fase piuttosto travagliata, dovrà tentare di riparare agli errori fatti e di dimostrare ai cittadini la funzionalità dell'intervento tanto voluto dal nuovo Governo. Secondo ...

reddito di cittadinanza - chiamata per 120 mila famiglie : c?è il rischio sanzioni : Sono in partenza dai centri per l?impiego le prime telefonate ai componenti delle famiglie che hanno avuto accesso al Reddito di cittadinanza ad aprile e che risultano immediatamente...