Formula 1 | Steiner blinda i suoi piloti | “non c’è ragione di cambiare nel 2020 Alonso?

sportfair

(Di giovedì 27 giugno 2019) Il team principal della Haas ha confermato che Grosjean e Magnussen rimarranno anche nel, allontanando poi la suggestioneIl Team Haas non modificherà la propria line-up dinel, lo ha confermato Gunthernel corso di un’intervista rilasciata al quotidiano spagnolo AS. Il team principal del team americano, in difficoltà nel corso di questa stagione, ha espresso la propria fiducia a Grosjean e Magnussen, nonostante i deludenti risultati ottenuti finora. Queste le sue parole: “non c’è nessunaditanto per, i nostrihanno le loro giornate no, ma in F1 non è che ci siano sul mercatomigliori.di quella caratura devono essere loro a voler venire a correre da te. Io personalmente non contattereidi tale livello, perché difficilmente sarebbero felici in un team come il nostro e questo ...

FormulaPassion : #F1, #Haas: dichiarazioni a sorpresa di #Steiner #Grosjean - FormulaPassion : #F1 | #Magnussen è tornato a parlare del suo sfogo via radio in Canada, dando ragione al suo team principal… - FormulaPassion : #F1 #Haas: “Siamo indietro rispetto ai punti che dovremmo avere” -