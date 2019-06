huffingtonpost

(Di giovedì 27 giugno 2019) Questa mattina siamo entrati in azione all’alba sulla piattaforma di estrazione “Prezioso”, situata nello Stretto di Sicilia, per aprire un banner con il messaggio “Ciil”, diretto al governo italiano, che non sta facendo abbastanza per affrontare l’emergenza climatica.Attivisti e attiviste, partiti dalla Rainbow Warrior, hanno inoltre esposto messaggi con alcuni dei provvedimenti più importanti che i governi dovrebbero prendere nei prossimi anni, a livello nazionale e internazionale, per contenere l’aumento della temperatura media al di sotto di un grado e mezzo ed evitare impatti ancora peggiori dei cambiamenti climatici, come indicato dalla comunità scientifica.L’emergenza climatica è purtroppo sotto gli occhi di tutti e chi dovrebbe fare di tutto per proteggere i cittadini, ovvero il nostro ...

Corriere : «Ci state bruciando il futuro», il blitz anti-trivelle di Greenpeace - robertodcarlo : RT @Greenpeace_ITA: «Ci state bruciando il futuro», il blitz di Greenpeace contro l’estrazione di gas - sadape54 : RT @HuffPostItalia: Ci state bruciando il futuro -