X-57 Maxwell | il primo aereo elettrico della NASA

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Attraversare i cieli con un mezzo completamente. È uno degli obiettivi, che ora sta diventando realtà: l’agenzia statunitense ha annunciato di aver effettuato iltest di utilizzo dei motori di X-57, un velivoloche potrebbe cambiare il futuro del trasporto. L’idea di partenza – spiega Global Science – è che lo sforzo propulsivo sia suddiviso tra più unità – 14, nel caso di x-57, in modo da diminuire lo sforzo richiesto a ciascuna e aumentare l’efficienza del sistema. Durante il test, i due motori principali e le relative eliche sono stati avviati per la prima volta dopo essere stati integrati a bordo del velivolo, e portati a regime per testarne le capacità di resistenza sotto carichi di lavoro pesante. Il buon esitoprova ha aperto la strada alle prossime fasi, che avranno come obiettivo il decollo di X-57. Ma ...

