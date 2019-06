ilnapolista

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Per Jordanla Fiorentina chiede 25 milioni circa. Sono tre i club interessati al centrocampista: Milan,. Per la Gazzetta dello Sport l’intenzione del francese – la sua preferenza – sarebbe quella di scegliere il. E per far sì che tutto vada come deve sarebbe anche disposto ad aspettare ancora qualche giorno, ovvero il tempo che serve al club di De Laurentiis per cedere Diawara e Rog. Le proposte di Milan esono molto interessanti, per il calciatore. I rossoneri gli offrono un triennale da 2,5 milioni a stagione più bonus. I giallorossi, invece, un triennale da 2,7 milioni con un bonus particolare: se nel 2020 la squadra tornasse in Champions, il suo stipendio aumenterebbe di 1 milione passando a 3,7. Due offerte che sarebbero da accettare subito, senza pensarci due volte, soprattutto quella della. Ma Jordan è preoccupato ...

napolista : Veretout preferirebbe il Napoli. A Roma ambiente troppo turbolento Il francese è preoccupato per le contestazioni d… - carson6589 : @86_longo Veretout a Napoli non ci vuole andare altrimenti sarebbe già chiusa. Da quel che ho letto, la moglie preferirebbe di no. - AndreaCordobao : @tullio_1899 Secondo me è veretout che preferirebbe noi ... speriamo mi piace assai -