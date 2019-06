Migranti | Padova | in stazione teli bianchi su corpi stesi a terra

Cadaveri di Migranti davanti alla stazione : installazione choc a Padova : Giorgia Baroncini Una dozzina di teli bianchi da cui spuntano solo piedi sono stati collocati davanti alla stazione della città per denunciare la gestione dei migranti in Italia Una installazione choc è comparsa questa mattina davanti alla stazione ferroviaria di Padova. Una provocazione dell'artista conosciuto come "12ANNI" realizzata in occasione dell'apertura del #Right2cityFestival organizzato dalla onlus Avvocato di Strada. Una ...