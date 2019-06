LIVE Uganda-Zimbabwe 1-0 | Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA | Okwi sblocca il match dopo 10′!

oasport

(Di mercoledì 26 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12′ Brutto errore in fase di interdizione per loche perde palla, Lumala prova il destro, Chigova non trattiene eè lì e segna il secondo gol della manifestazione. 11′!!! VANTAGGIO! 1-0 PER LE GRU! 10′ Primi 10 minuti andati:più propositiva ma la qualità non è dalla sua parte. 8′ Ottimo spunto di Lumala sulla sinistra: corner per le Gru. 7′ Prova la conclusione da lontanissimo Billiat con il #1 dell’fuori dai pali: palla alta. 4′ Punizione interessante per le Gru con Miya che subisce fallo in fase offensiva. 2′ Partenza subito scoppiettante dei Guerrieri che pressano l’. 1′ Si parte a Il Cairo! INIZIO PRIMO TEMPO 18.55 Suonano gli inni! 18.54 Sono 74000 le presenze quest’oggi, anche in ottica deldei padroni di casa ...

