Autonomie | fumata nera | non sarà nell' odg del prossimo Cdm

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Il testo sulleregionali che la Lega ha presentato ieri nel vertice di governo ad hoc non ha soddisfatto il MoVimento 5 Stelle e così noninserito'ordine del giorno delConsiglio dei Ministri che dovrebbe tenersi oggi, ma che non è stato ancora ufficialmente confermato e potrebbe dunque slittare.Ieri sera per circa tre ore alcuni ministri della Lega e del M5S hanno discusso sui punti che non piacciono ai pentastellati e che riguardano scuola, trasferimenti fiscali dallo Stato alle Regioni e trasporti. Matteo Salvini è andato via dopo appena due ore perché doveva partecipare alla trasmissione tv di Raitre Cartabianca, sono rimasti Giuseppe Conte, Giancarlo Giorgetti, Luigi Di Maio, Riccardo Fraccaro e Stefano Buffagni che ha poi lasciato il posto a Danilo Tonii, Massimo Garavaglia ed Erika Stefani. E dopo il vertice sullece ...

