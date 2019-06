Annunciata la data del prossimo evento ID@Xbox Game Pass

E3 2019 : Annunciata la data di uscita di Cadence of Hyrule : Crypt of the NecroDancer : Tramite un recente comunicato, Spike Chunsoft e Brace Yourself Games hanno comunicato che il loro rythm game Cadence of Hyrule: Crypt of the NecroDancer, sarà disponibile in esclusiva Nintendo Switch a partire dal 13 giugno 2019.Questo gioco d'azione/avventura tutto a base di ritmo è ambientato nel mondo della serie The Legend of Zelda. I giocatori possono esplorare un mondo generato casualmente e dungeon che cambiano per ogni giocatore mentre ...

E3 2019 : Fire Emblem Three Houses si mostra in un nuovo trailer - Annunciata la data di uscita : Fire Emblem Three Houses è forse il titolo di maggior rilievo del Nintendo Direct andato in onda pochi minuti fa e per l'occasione è stato mostrato un nuovissimo trailer che annunciata anche la data di uscita.Questa volta vi metterete nei panni di un professore che dovrà seguire gli studenti nella loro vita accademica e guidarli in battaglie tattiche a turni ricche di nuove sfumature strategiche da tenere in considerazione. A mano a mano che la ...

E3 2019 : Annunciata la data di uscita per Daemon X Machina : Durante il suo Direct, Nintendo ha mostrato un nuovo trailer dedicato a Daemon X Machina, esclusiva Switch che vedrà la luce il 13 settembre (l'annuncio è di oggi).In Daemon X Machina, i giocatori devono difendere il pianeta e sconfiggere robot controllati da un'intelligenza artificiale corrotta usando il proprio Arsenal, una tuta da battaglia completamente meccanizzata. Nel gioco sarà possibile scegliere quale Arsenal utilizzare e con quali ...

E3 2019 : Annunciata la data di uscita di Link's Awakening - includerà un dungeon creator : The Legend of Zelda: Link's Awakening sarà distribuito su Nintendo Switch il 20 settembre, secondo il Nintendo Direct che si sta tenendo all'E3.Link's Awakening è un remake del gioco per Game Boy del 1993 con lo stesso nome. La versione Switch presenta uno stile artistico che rende Link e gli amici come giocattoli in miniatura. Il trailer mostra Link farsi strada attraverso i dungeon isometrici in 3D.Il trailer di Nintendo Direct mostra anche un ...

ONINAKI : Data di uscita Annunciata : Square Enix ha annunciato, durante lo Square Enix Live E3 2019, che ONINAKI, il nuovo GDR d’azione sviluppato dal talentuoso team di Tokyo RPG Factory, sarà disponibile per Nintendo Switch, PlayStation 4 e su STEAM dal 22 agosto 2019. ONINAKI è il terzo titolo e primo GDR d’azione sviluppato da Tokyo RPG Factory, che si ispira ai classici giochi di ruolo giapponesi per creare esperienze affascinanti sulle ...

E3 2019 : Last Oasis - Annunciata data di lancio assieme ad un nuovo gameplay trailer : Last Oasis è il nuovo MMO GDR sviluppato e distribuito da Donkey Crew, e possiamo apprezzarne anche delle interessanti sequenze di gioco in questo nuovo trailer di presentazione pubblicato in occasione dell'PC Gaming Show.Come possiamo vedere, in Last Oasis saremo immersi in un nuovo mondo con una proprio economia gestita dai giocatori, ma anche con un sistema di nuovi veicoli e macchine da guerra costruite dal giocatore, e di cui possiamo avere ...

Trails of Cold Steel III : Data di uscita Annunciata : É trascorso quasi un anno e mezzo dalla guerra civile di Erebon e da allora molte cose sono cambiate. Dopo le mutevoli posizioni dei paesi sulla politica interna dell’Impero e dopo i cambiamenti avvenuti nella vita di Rean Schwarzer, le ombre del passato hanno lasciato il posto ad un nuovo capitolo. Diplomato alla Thors Military Academy, Rean è ora un istruttore presso il Thors Branch Campus, un’accademia di recente ...

FINAL FANTASY VII REMAKE : Data di uscita Annunciata e nuovo Trailer : Square Enix ha annunciato che la spettacolare rivisitazione di uno dei giochi più rivoluzionari di sempre, FINAL FANTASY VII REMAKE, sarà disponibile il 03.03.2020 per PlayStation 4. Ricostruendo e ampliando questo GdR leggendario per i tempi moderni, FINAL FANTASY VII REMAKE narra la storia di un mondo caduto sotto il controllo della compagnia elettrica Shinra, una potente organizzazione che detiene il monopolio della ...

E3 2019 : Ori and the Will of the Wisps si mostra alla conferenza di Microsoft - Annunciata la data di uscita : Durante la conferenza di Microsoft che si sta tenendo ora all'E3 è stato mostrato un nuovo video di Ori and the Will of the Wisps, il nuovo gioco di Moon Studios e pubblicato da Microsoft Xbox Game Studios per Microsoft Windows e Xbox One.Il nuovo trailer ci catapulta nel fantastico mondo di Ori, che dovrà combattere con numerosi mostri: possiamo notare infatti alcune boss fight. Ma la cosa più importante importante è che finalmente abbiamo una ...

Pokémon Spada e Pokémon Scudo : Annunciata la data di uscita e pubblicato un nuovo gameplay trailer : Nella giornata di oggi era in programma il Nintendo Direct interamente dedicato agli attesi Pokémon Spada e Pokémon Scudo per Nintendo Switch che, come in molti speravano, ha svelato la data di uscita dei giochi.Pokémon Spada e Pokémon Scudo, che impegneranno gli Allenatori nella Regione di Galar, arriveranno il prossimo 15 novembre su Nintendo Switch.Nel corso del Nintendo Direct, inoltre, è stato pubblicato anche un nuovo gameplay trailer che ...

Death Stranding : Annunciata la data di uscita in uno spettacolare trailer con scene di gameplay! : Finalmente possiamo dare uno sguardo al nuovissimo trailer di Death Stranding, condiviso dal canale Twitch di PlayStation pochissimi minuti fa.Il trailer mostra in particolar modo alcune scene di combattimento e ci consente di dare uno sguardo ad alcune delle meccaniche ed abilità che il protagonista, Sam, potrà utilizzare nell'arco della storia.Ma la cosa più importante e che tutti aspettavano è certamente la data di uscita. Death Stranding ...

SEA OF SOLITUDE : Data di uscita Annunciata : Oggi Electronic Arts annuncia che Sea of SOLITUDE, il nuovo titolo d’avventura creato con il visionario studio tedesco Jo-Mei, sarà disponibile dal 5 luglio in tutto il mondo su PlayStation 4, Xbox One e Origin per PC. Sea of SOLITUDE è un’esperienza emozionale che si addentra tra le emozioni di una giovane ragazza in fuga dalla solitudine in cui è intrappolata: ...

Ancestors – The Humankind Odyssey : Data di uscita Annunciata : Private Division e Panache Digital Games hanno annunciato oggi che Ancestors: The Humankind Odyssey sarà pubblicato su PC su Epic Games Store il 27 agosto 2019 e distribuito digitalmente su PlayStation 4 e sulla famiglia di console Xbox One, compresa Xbox One X, a dicembre 2019. Ancestors: The Humankind Odyssey è il primo titolo di Panache Digital Games, lo studio di sviluppo indipendente ...

Brexit - le ultime ore di Theresa May : Annunciata la data dimissioni : «Ho servito il Paese che amo» ha detto prima di girarsi e di rientrare attraverso il portoncino al numero 10 di Downing Street. La premier britannica Theresa May ha annunciato la data delle sue dimissioni: se ne andrà il 7 giugno, lasciando la leadership del partito conservatore e poi il ruolo di premier. May ha espresso grande “rammarico” per non essere riuscita ad attuare la Brexit: «Ho fatto del mio meglio per assecondare il voto ...