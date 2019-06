Tagli di capelli per l' estate | il long bob per i volti tondi e il colore burgundy

Blastingnews

(Di martedì 25 giugno 2019) Nell'2019 saranno di tendenza molti nuovidi; in particolare saranno proposti hairstyle che aiuteranno a valorizzare un volto tondo: queste chiome saranno adatte alle donne di tutte le età. Di seguito tutte le ultime novità da poter prendere spunto per avere sempre un look perfetto, come ilbob, la frangia e la tonalità. Nuove chiome Trovare una chioma adatta per iè sempre molto difficile, perché bisogna controllare molto attentamente i lineamenti: un volto di questo tipo avrà bisogno di essere slanciato otticamente. Una prima regola sarà quella di lasciare il viso il più libero possibile: quindi si eviteranno le frange troppo piene e vaporose. Saranno da evitare anche tutti itroppo destrutturati. Per allungare il viso si dovrà creare un po' di volume in vari punti della testa, come ad esempio sulla parte superiore. Una capigliatura ...

