Lotta a illegalità a stazione Termini | 8 persone denunciate e 18 sanzionate

(Di martedì 25 giugno 2019) Roma – Ieri pomeriggio, a conclusione di un mirato servizio di controllo nel quadrante compreso tra la, piazza dei Cinquecento, via Marsala e piazza dell’Indipendenza, finalizzato al contrasto di tipo di illegalita’, di degrado e di abusivismo commerciale, i Carabinieri della Compagnia Roma Centro, con l’ausilio dei colleghi della Cio dell’8 Reggimento Lazio, hanno denunciato 8e sanzionato altre 18. Un 41enne romano e’ stato denunciato perche’ non si e’ fermato all’alt imposto dai Carabinieri durante un posto di controllo alla circolazione stradale in piazza dei Cinquecento. Bloccato poco dopo, e’ stato anche sanzionato con la revoca della patente. Un 39enne polacco, un 34enne romeno e un 46enne macedone, tutti senza fissa dimora, sono stati denunciati per l’inosservanza del Daspo Urbano, emesso ...

