ilnapolista

(Di martedì 25 giugno 2019) Il Corriere dello Sport si sofferma sulle parole di ieri di. Prima c’è stato undi, scrive il quotidiano sportivo, poi un“Io sono del Napoli e sono contento di esserlo, poi però vedremo”. Sul difensore c’è la clausola da 150 milioni di euro, a cui nessun pretendente è finora arrivato. Il Real Madrid e il Manchester non si sono spinti oltre i 95 milioni e questa cifra non ha fatto barcollare il presidente. Sarà a Dimaro, oppure forse avrà delle meritate vacanze se la Coppa d’Africa durerà più a lungo. Di certo ha la voglia di rimettersi in gioco con la maglia del Napoli per la sesta stagione consecutiva. L'articolo: Un “vedremo” di, poi il: “Stoal Napoli” ilNapolista.

napolista : #Koulibaly: Un “vedremo” di troppo, poi il chiarimento: “Sto bene al #Napoli” Il Corriere dello Sport sulle parole… - Notiziedi_it : Koulibaly alimenta le chiacchiere sul suo futuro: “Se resto a Napoli? Vedremo” - MarekNapoli : RT @napolimagazine: SENEGAL - Koulibaly: 'Futuro? Penso che resterò al Napoli, vedremo quando tornerò' -