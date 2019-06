Ilaria Teolis in lacrime Filippo Bisciglia | “Devi amarti di più”

lanostratv

(Di martedì 25 giugno 2019) Temptation Island:consolaal falò La coppia formatae Massimo Colantoni non è di certo passata inosservata durante il corso di questa prima puntata di Temptation Island. Alla fidanzata, soltanto poche ore dopo dall’inizio delle registrazioni,ha dovuto mostrare alcune clip che riguardano il suo compagno. Massimo Colantoni non solo ha dimostrato un certo interesse verso una delle tentatrici, ma ha perfino raccontato di non avere nessuno stimolo verso la sua fidanzata, dichiarando di essere contento di non aspettare un bambino da lei, visto che per mesi la coppia ha provato ad averne uno.di Temptation Island, sentendo quelle parole dal suo fidanzato, è scoppiata a piangere, rivelando che per amore del suo fidanzato si è spesso annullata., devi imparare addi più. Che ne dici? ha ...

RitaRicette : Ilaria Teolis biografia: età, altezza, peso, figli, marito e vita privata - RitaRicette : Ilaria Teolis biografia: età, altezza, peso, figli, marito e vita privata - Noovyis : Un nuovo post (Ilaria Teolis: chi è la concorrente della nuova edizione di Temptation Island) è stato pubblicato su… -