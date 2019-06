Concorso Inps 967 posti | pubblicato l’elenco con l’assegnazione delle sedi Come

leggioggi

(Di martedì 25 giugno 2019) Scaduti i termini di presentazionepreferenze per l’assegnazioneai vincitori del967 Consulenti di Protezione Sociale. Il 21 Giugno è stato reso noto sul sito dell’Ente il documento. Vediamo assieme la procedura da seguire per prendere servizio. La graduatoria dei vincitori967: le assegnazioni In data 21 Giugno è stato reso noto il documento contenente l’elencostruttureassegnate ai vincitori e agli idonei delper 967di Consulente Protezione Sociale, area C e posizione economica C1. I vincitori avevano tempo fino al 19 giugno per esprimere la propria preferenza sulla sede di lavoro. Consulta l’elencoassegnazioni Nell’elenco è possibile consultare la sede di lavoro assegnata e la data di decorrenza dell’assunzione tramite il numero di protocollo assegnato in ...

