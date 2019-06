Chiamano fascismo tutto ciò che risulta scomodo per loro

ilgiornale

(Di martedì 25 giugno 2019) Giovannino Guareschi Un articolo di Guareschi contro i giovani conformisti Bisogna parlare dei giovani nuovi. Questi giovani nuovi di oggi ci ricordano, in peggio, i giovani nuovi dei Littoriali e di Mistica Fascista. In peggio, ripetiamo. I giovani nuovi di oggi non si farebbero ammazzare nemmeno per difendere la cosiddetta madre. Essi sono dei dritti che«retorica» o «quanto puòre. Neutralisti, pacifisti, antimilitaristi, obiettori di coscienza, arrivisti dalle idee chiarissime, essi, pur di arrivare, sono pronti ad ogni compromesso politico, religioso o sessuale. Naturalmente è bene precisare che questi giovani nuovi sono democristiani di sinistra e, anche fisicamente, appartengono a un tipoparticolare che fa pensare a Monsignor Capovilla o al futuro Papa Montini: testa quadra su collo magro, capelli corti a spazzola, ...

