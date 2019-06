Tennis | WTA Eastbourne 2019 | buon esordio per Wozniacki e Vondrousova Eliminata Camila

oasport

(Di lunedì 24 giugno 2019) Prosegue il torneo di, ultimo prima dell’inizio di Wimbledon.per Caroline, che ha sconfitto in due set la belga Kirsten Flipkens con il punteggio di 6-3 6-4. La danese ora se la se la vedrà con la tedesca Andrea Petkovic, che nella giornata di ieri aveva sconfitto in tre set la lettone Anastasija Sevastova. Da segnalare la sconfitta della spagnola Carla Suarez Navarro, che ha perso la battaglia di tre set con la slovena Tamara Zidansek con il punteggio di 4-6 7-5 7-5. Supera il primo turno la lettone Jelena Ostapenko, che ha superato con un doppio 6-4 la rumena Buzarnescu. Bella vittoria anche per la ceca, finalista nell’ultimo Roland Garros, che ha sconfitto per 6-2 6-3 la cinese Zheng. Dopo tre mesiGiorgi è tornata finalmente in campo, ma è un rientro amaro per la marchigiana, che è stata sconfitta nel primo turno del ...

WeAreTennisITA : Il tennis femminile ha una nuova numero 1! Grazie al sesto titolo in carriera conquistato a Birmingham, il secondo… - TennisWorldit : Wta Eastbourne - Giorgi ko al rientro, avanti Pliskova e Wozniacki - zazoomnews : Tennis WTA Eastbourne 2019: ritorno amaro per Camila Giorgi. Sconfitta in tre set da Su-Wei Hsieh - #Tennis… -