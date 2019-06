Studiare le corna degli animali può aiutare a combattere i tumori

wired

(Di lunedì 24 giugno 2019) Cervi, alci e renne potrebbero essere i nostri nuoviguida nella lotta al cancro. La straordinaria crescita delle loro– capaci di allungarsi fino a mezzo metro in meno di un mese durante la stagioneamori – è infatti un fenomeno molto interessante per lo studio della replicazione cellulare. In questi giorni un team di ricercatori al lavoro tra varie università cinesi presenta al mondo, attraverso le pagine di Science, le ragioni genetiche che spiegano il fenomeno: al cuore del processo ci sono nientemeno che gli stessi geni che regolano la progressione o la soppressione dei, indicando nuove vie di intervento nella cura contro il cancro. In questo video, i punti salienti della scoperta. (Credit video: Science/Immagine: Getty Images)lepuòWired.