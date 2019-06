Radio Social Club di Radio 2 anche su Rai2 da settembre 2019 Anteprima Blogo

blogo

(Di lunedì 24 giugno 2019) Tra le novità del palinsesto autunnale dici sarà... un programmafonico. Infatti, stando a quanto apprende, daprossimo la mattina a partire dalle ore 8.45 dal lunedì al venerdì, dovrebbe andare in onda. Si tratta del programma che da oltre 10 anni è trasmesso al mattino (dalle 10.35 alle 12) su2 con la conduzione di Luca Barbarossa e Andrea Perroni.Sempre stando alle indiscrezioni che abbiamo raccolto, si tratterà - ma in questo momento i lavori sono ancora in corso - di un montato di parti non inedite, come una sorta di best of pensato appositamente per il piccolo schermo.disuda) pubblicato su TVBlog.it 24 giugno13:18.

