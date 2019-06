LIVE Inghilterra-Croazia 2-1 | Europei Under21 2019 in DIRETTA | Maddison regala subito il

oasport

(Di lunedì 24 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA52′ L’sembra essere rientrata con un atteggiamento diverso rispetto alla. 50′ Arriva la prima sostituzione del match: per l’Konsa è entrato al posto di Clarke-Salter. 48′ GOOOOOOOOOOL!!!E’ STATO BRAVO A SFRUTTARE LA DISATTENZIONE DELLA DIFESA CROATA, ANDANDO A SEGNO CON UN DESTRO A GIRO POTENTISSIMO!! 46′ SI RICOMINCIA!!! 22:03 Le squadre hanno rifatto il proprio ingresso in campo! 21:56 Il match riprenderà tra pochi minuti, rimanete con noi per scoprire chi finirà il Gruppo C al terzo posto. 21:52 I primi 45′ di gioco sono stati di altissimollo, entrambe le squadre, nonostante stiano giocando con molte riserve, stanno sfoderando una prestazione di tutto rispetto. Il gol del vantaggio per l’è arrivato all’undicesimo ...

CretellaRoberta : Euro U21: in campo Francia Romania 0-0, Italia appesa a un filo LIVE: Un pareggio eliminerebbe gli azzurrini. Si gi… - ansacalciosport : Euro U21: in campo Francia Romania 0-0, Italia appesa a un filo LIVE. Un pareggio eliminerebbe gli azzurrini. Si gi… - fisco24_info : Euro U21: in campo Francia Romania 0-0, Italia appesa a un filo LIVE: Un pareggio eliminerebbe gli azzurrini. Si gi… -