Lillio rivela | ' Ho avuto numerosi rapporti intimi con la De Andrè'

(Di lunedì 24 giugno 2019) L'ex concorrente del Grande Fratello 16 Gennaro, durante l'intervista al programma radiofonico Turchesando, in onda su Radio Italia anni '60, ha svelato alcuni dettagli della relazione con l'altra ex gieffina Francesca De. In particolare, l'ex fidanzato di Lory Del Santo si è lasciato andare ad alcune confidenze molto intime riguardo alla sua love story. Nello specifico, il ragazzo napoletano hato alla conduttrice radiofonica che, durante il reality show in onda su Canale 5, con la De André c'è stato molto di più di semplici baci. Queste le parole dell'attuale compagno della De: "All'interno della casa più spiata d'Italia lo abbiamo fatto almeno sei volte. Poi subito dopo, appena usciti dal Grande Fratello, lo abbiamo fatto una settima volta in albergo". Poi Gennaro ha aggiunto: "Ovviamente Barbara D'Urso in diretta televisiva mandava in onda ciò che si poteva ...

