Il Mario Royale fan made diventa Infringio Royale dopo un' apparente sospensione da parte

(Di lunedì 24 giugno 2019) Come riporta Eurogamer.net,fan-è stato rapidamente trasformato inche il suo creatore ha ricevuto un'dadi Nintendo.ha attirato l'attenzione pochi giorni faessereto disponibile su browser. Si tratta di una riproduzione del gioco originale di SuperBros., tranne per il fatto che potete giocare con altri 75 giocatori.Potete dunque interagire con gli altri, per così dire. Mentre non potrete scontrarvi direttamente con gli altri giocatori, potrete usare gusci per ucciderli o per rompere un blocco su cui qualcuno è in piedi. Se raggiungerete la fine del livello come uno dei primi tre giocatori, avrete vinto.Leggi altro...

