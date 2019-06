Grande Fratello Vip | Tina Cipollari tra le possibili concorrenti ma lei smentisce subito

Taylor Mega e Erica Piamonte inseparabili dopo il Grande Fratello : Le due si sono incontrate quando gieffina quando l'influencer è entrata come "ospite" della Casa di Canale 5

Tina Cipollari dice no al Grande Fratello Vip/ E festeggia il compleanno di Vincenzo! : Tina Cipollari al Grande Fratello vip?. L'opinionista smentisce: 'Neanche sotto tortura lo farei". E sui social è innamoratissima del suo Vincenzo.

Grande Fratello - Walter Nudo : l'annuncio choc dopo l'operazione : "Basta per sempre" : I problemi di salute spesso inducono a profonde riflessioni sulla propria vita. Walter Nudo non si tira indietro. Operato al cuore ad aprile, dopo essere stato colpito da due ischemie mentre si trovava negli Usa, Walter Nudo ha deciso di dire addio alla tv: "Negli ultimi mesi, dopo aver capito di qu

Tina Cipollari al Grande Fratello Vip? Lei : "Neanche sotto tortura" : Da un po' di settimane (come succede ogni benedetto anno) il nome di Tina Cipollari è entrato nel calderone dei potenziali protagonisti della prossima edizione del Grande Fratello Vip, secondo le indiscrezioni condotta da Alfonso Signorini su Canale 5 a novembre. L'opinionista più divertente della televisione già in passato è "evasa" dagli studi di Uomini e Donne per prendere parte a reality come Il Ristorante e Pechino Express.Eppure nella ...

“È lei una delle tentatrici”. Dal Grande Fratello a Temptation Island - dopo anni torna in tv : Parte lunedì 24 giugno, in prima serata su Canale 5, la sesta edizione di “Temptation Island”. Sei coppie si troveranno a vivere un’esperienza che dovrà dare loro la risposta alla domanda delle domande: l’amore che sto vivendo è davvero quello che voglio? A condurre il docu-reality, come sempre, ci sarà Filippo Bisciglia, che raccoglierà le sensazioni, i sentimenti, i mutamenti e le scoperte dei partecipanti. Sei coppie ...

Grande Fratello Vip - lo schiaffo di Tina Cipollari : "Neanche sotto tortura" : Uno "schiaffone" al Grande Fratello Vip, rifilato da Tina Cipollari, la mitica opinionista di Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Da giorni infatti si rincorrono indiscrezioni secondo le quali la Cipollari dovrebbe prendere parte alla prossima edizione del reality

Tina Cipollari non parteciperà al Grande Fratello Vip : Tina Cipollari ha categoricamente smentito il fatto che possa partecipare al Grande Fratello Vip con parole abbastanza forti. In molti speravano che per la prossima edizione del Grande Fratello Vip il colpaccio sarebbe stato fatto lasciando il pubblico a bocca aperta: Tina Cipollari all’interno della casa. Nel corso di questa settimana si sono rincorsi i rumours che la volevano come concorrente, ma è stata la diretta interessata a ...

Taylor Mega e l'amicizia con Erica Piamonte del Grande Fratello 16 : "E' genuina e non ha doppi fini" : Taylor Mega, come ricordiamo, ha partecipato alla sedicesima edizione del Grande Fratello in qualità di ospite della famosa casa di Cinecittà.La social influencer, oltre a litigare a più riprese con Francesca De Andrè, però, ha anche costruito un bel rapporto di amicizia con Erica Piamonte, la tatuatissima 31enne di Campi Bisenzio, professione commessa.prosegui la letturaTaylor Mega e l'amicizia con Erica Piamonte del Grande Fratello 16: "E' ...

Tina Cipollari rivela : “Grande Fratello Vip? Neanche sotto tortura” : Tina Cipollari non sarà una concorrente del Grande Fratello Vip In molti speravano che per la prossima edizione del Grande Fratello Vip il colpaccio sarebbe stato fatto lasciando il pubblico a bocca aperta: Tina Cipollari all’interno della casa. Nel corso di questa settimana si sono rincorsi i rumours che la volevano come concorrente, ma è stata la diretta interessata a scrivere un commento sotto la pagina social TinCipollarigrandeamore ...

Tina Cipollari al Grande Fratello Vip? Parla l’opinionista - la verità : Tina Cipollari arruolata nel cast del Grande Fratello Vip? Parla la vulcanica opinionista, fan in fermento La vulcanica Tina Cipollari al Grande Fratello Vip. Questa è una delle ultime indiscrezioni lanciate dal gossip nostrano. Il reality più spiato d’Italia tornerà in autunno con la quarta edizione e il totonomi dei partecipanti è già iniziato. Tra […] L'articolo Tina Cipollari al Grande Fratello Vip? Parla l’opinionista, la ...

Martina Nasoni : "Con la vincita del Grande Fratello aiuterò mamma e papà" : Si è aggiudicata un bel gruzzoletto la giovane Martina Nasoni, vincitrice dell'ultima edizione del Grande Fratello già famosa per essere la ragazza capace di ispirare al cantante Irama il brano La Ragazzo Con Il Cuore Di Latta.Con i 100 mila euro della vittoria finale, Martina non ha dubbi: aiuterà mamma e papà. Proprio loro infatti, racconta la ragazza, l'hanno sempre spronata a non mollare, ad inseguire i propri sogni e ad andare avanti. ...

Grande Fratello - struggente Serena Rutelli : "Dopo 10 anni di sedute terapeutiche - è finita" : Tempo di confessioni per Serena Rutelli, la figlia adottiva di Barbara Palombelli e Francesco Rutelli. La ragazza si racconta a Gente, per cui posa insieme a mamma, e spiega: "Dopo il Grande Fratello mi sento più forte e non ho più bisogno di tornare dalla psicoterapeuta", ha affermato. "Volevo mett

Grande Fratello 2019 - Cristian Imparato trova l'amore e pubblica la foto con il fidanzato : «Complicità» : Cristian Imparato, concorrente del Grande Fratello 16 e vincitore di "Io Canto", ha trovato l'amore. Su Instagram ha pubblicato la foto del bacio con il fidanzato: si tratta di Davide...

Grande Fratello 16 - Michael Terlizzi gay? Parla la madre : "Non gli importa quello che viene detto" : Intervistata dal settimanale Spy, Ketty Usai, mamma di Michael Terlizzi, ha Parlato dell'avventura del giovane tra le mura della sedicesima edizione del Grande Fratello: "In tv ho riconosciuto mio figlio con tutte le sue fragilità. Nella Casa è riuscito a tirare fuori quello che per anni ha cercato di reprimere, anche se so che non gli piace né cadere nel vittimismo né Parlare di tutto il bullismo che ha dovuto affrontare". Tra lei e il ...