Genshin Impact | 30 minuti di gameplay del gioco che sembra un Breath of the Wild in salsa

(Di lunedì 24 giugno 2019) Quandoè stato mostrato all'E3 2019, alcuni spettatori sono stati pronti a dipingerlo come un clone diof the. In un certo senso, questa è una valutazione accurata: ilprende spunto decisamente dall'avventura open-world di Nintendo. Tuttavia ilha anche una propria originalità che possiamo vedere nel video in calce a questo articolo., come riporta Polygon, è attualmente disponibile attraverso una closed beta su PC. Per l'occasione il canale YouTube Keru ha caricato un video della durata di circa trentadi, e si nota che senza dubbioof theabbia ispirato lo sviluppo del. Alcuni aspetti dell'interfaccia utente, in particolare la gestione degli oggetti, hanno una sorprendente somiglianza con i menu deldella grande N. Il personaggio principale può scalare la maggior parte delle superfici, e ciò è ...

