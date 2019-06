optimaitalia

(Di lunedì 24 giugno 2019) Si torna a parlare diS10 anche dal punto di vista dello sviluppo software in queste ore in Italia, grazie alla distribuzione delladiche è finalmente scattata anche in Europa. Dopo le prime segnalazioni in Asia, a proposito del device dotato del chip Snapdragon, infatti, oggi 24possiamo finalmente conoscere più da vicino alcune specifiche di un pacchetto software che a stretto giro dovremmo iniziare a notare anche in Italia. A cosa serve l'aggiornamento diper ilS10? Nessuna rivoluzione, giusto premetterlo, ma a quanto pare il produttore coreano non si è limitato ad introdurre miglioramenti sul fronte sicurezza. Dopo aver analizzato alcune offerte molto interessanti per i potenziali acquirenti del device, soprattutto da parte di Trony, questo lunedì tocca dunque concentrarsi su coloro che si sono già lasciati sedurre dal ...

OptiMagazine : Fotocamera del Samsung Galaxy S10 al top con patch di giugno: scanner per codici QR - hemmjmpless : ho una domanda per voi: anche a voi capitano quei giorni in cui nella fotocamera vi vedete strafighi/e ma appena sc… - laguane1 : RT @_harryshands__: Sto continuando a saltare da un social all’altro sperando che qualcuno abbia usato la fotocamera (almeno) di un iPhone… -