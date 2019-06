Adani | “Sarri alla Juve? Una strada inevitabile Vincere non basta più”

ilnapolista

(Di lunedì 24 giugno 2019) Repubblica intervista Daniele. Qualche mese fa l’opinionista Sky si trovò nel mezzo di un’accesa discussione con Massimiliano Allegri, a soli 19 giorni dall’esonero del tecnico dellantus. Si dice, scrive il quotidiano, che un contributo all’addio sia venuto proprio da quello scontro. L’intervista è di Angelo Carotenuto.ripercorre quella litigata: “Lui salvaguardava una posizione e rivendicava uno status. Perse la gestione della conversazione dimenticando che non parlava con me, ma con il pubblico attraverso me. In una discussione capita di alterarsi. È segno di passione. Ma tra gente di calcio non si evita un confronto sul calcio”. Forse Allegri si arrabbiò tanto perché quelle mosse daerano le stesse critiche che gli faceva la, ipotizza Repubblica, probabilmente erano, per lui, dei nervi scoperti. Non a caso, il ...

napolista : #Adani: “#sarriallajuve? Una strada inevitabile. Vincere non basta più” Intervista a Repubblica con l’opinionista S… - MarcoSforzato : RT @capuanogio: #Adani su #Sarri: 'Era una strada inevitabile, vincere non basta più. La #Juve aveva un percorso sicuro ma non più congruo… - HyboriaLeague : RT @capuanogio: #Adani su #Sarri: 'Era una strada inevitabile, vincere non basta più. La #Juve aveva un percorso sicuro ma non più congruo… -