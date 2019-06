11 settembre | scoperte 2400 foto di Ground Zero in alcuni cd-rom a una vendita di mobili

Blastingnews

(Di lunedì 24 giugno 2019) Gli scatti scoperti sono circae contengono moltissime immagini e prospettive inedite della zona dinei giorni successivi all'11. In particolare si vedono le montagne di macerie con gli operai al lavoro e le condizioni dei palazzi vicini. Questo enorme archivio è stato scoperto per caso ad unadiusati, dentro dei cd-rom.nuovedei giorni che seguirono l'112001 Jason Scott e Johnathan Burgess, due archivisti americani, sono rimasti a dir poco stupefatti nel vedere cosa avevano tra le mani. A una semplicediusati, infatti, hanno acquistato casualmente dei cd-rom, e al loro interno hanno scoperto una raccolta gigantesca diinedite dell'11. Le immagini, che sono ben, riprendono in particolare la situazione dinei mesi die ottobre del 2001. Possiamo così vedere, a ...