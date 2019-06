Iran | gli Usa sferrano un cyber attacco contro Teheran | “Disabilitati i sistemi

Iran - cyber-attacco degli Stati Uniti : Donald Trump inizia la guerra : Donald Trump è passato all'attacco dell'Iran. Gli Usa, infatti, i hanno lanciato una cyber offensiva contro un gruppo di intelligence Iraniano che gli 007 americani credono sia dietro all’attacco alle petroliere nel Golfo del’Oman. Lo riporta il New York Times. Un atto di guerra informatica che sare

Gli Stati Uniti hanno risposto all’Iran con attacchi informatici : Compiuti contro i sistemi d'arma iraniani, come ritorsione per gli ultimi atti di aggressione nella regione del Golfo Perisico

Iran - gli Usa lanciano attacchi informatici contro i sistemi missilistici : Dopo l’abbattimento del drone, Trump ha autorizzato segretamente un attacco informatico di rappresaglia contro l’Iran, secondo quanto riportato dal Washington Post. L’attacco ha paralizzato i computer utilizzati per controllare lanci di razzi e missili, secondo il Post, che ha citato fonti bene informate. Yahoo ha citato due ex funzionari dell’inte...

Iran. Trump : non voglio guerra : 02.59 Trump assicura che non vuole una guerra con l'Iran, ma aggiunge che, se così dovesse essere, "sarà una distruzione" come non è stata "mai vista prima". Lo ha detto in un'intervista a 'Meet the Press' sulla Nbc."Ma non voglio farlo", ha spiegato. Trump ha aggiunto che non ci sono precondizioni per i colloqui degli Stati Uniti con Teheran. "Non puoi avere armi nucleari. E se vuoi parlarne, bene. Altrimenti, puoi vivere in un'economia a ...

La guerra che Usa e Iran non vogliono - ma che rischiano di dover combattere : Gli Stati Uniti e l’Iran sembrano a un passo dalla guerra nel Golfo Persico, in un crescendo di tensioni che lascia poco spazio all’ottimismo e allarma i mercati.Il 12 maggio scorso alcune petroliere sono state attaccate al largo dell’emirato di Fujaira, determinando danni contenuti sebbene destando preoccupazioni tanto sul piano locale quanto su quello globale e del mercato petrolifero. Quasi contemporaneamente, in Yemen, i ...

Iran - drone abbattuto - Trump : «Fermata la rappresaglia 10 minuti prima che scattasse» : Donald Trump su Twitter conferma che gli Usa erano pronti ad una rappresaglia contro l'Iran per il drone abbattuto ma ha ritirato l'ordine dieci minuti prima di attaccare, giudicando...

Qualificazioni Mondiali - Infantino all’Iran : «Aprite gli stadi alle donne» : Iran Qualificazioni Mondiali 2022 – Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, ha chiesto all’Iran di fornire rassicurazioni alle donne, sul fatto che saranno ammesse ad assistere alle gare valide per le Qualificazioni della Coppa del Mondo 2022. Una richiesta giunta dopo aver espresso disappunto per il fatto che il Paese ha rinnegato i suoi impegni […] L'articolo Qualificazioni Mondiali, Infantino all’Iran: «Aprite gli stadi ...

Iran - gli Usa stanno uccidendo l’accordo nucleare. E l’Europa è complice : di Roberto Iannuzzi* Nel braccio di ferro attualmente in corso fra Stati Uniti e Iran, l’Europa spicca per la sua marginalità ma anche per la dissonanza di alcune sue posizioni. Com’è noto, Washington ha recentemente accusato Teheran degli attacchi a due petroliere nel Golfo di Oman, che erano stati preceduti da episodi analoghi nel mese di maggio. L’amministrazione Trump ha anche diffidato la Repubblica Islamica dal violare l’accordo nucleare, ...

Gli Stati Uniti pronti alla guerra con l'Iran. Trump approva - poi ferma tutto : L’America questa notte ha lanciato un’operazione militare contro l’Iran, ma Trump è riluttante, non vuole fare la guerra e all’ultimo minuto ha fermato tutto. È dal 10 maggio che sul Foglio spieghiamo questa reticenza a impelagarsi in una nuova guerra e la contraddizione di un’Amministrazione di fal

L’Iran abbatte il drone-gioiello degli americani nello Stretto di Hormuz : Roma. Oggi le Guardie della rivoluzione islamica delL’Iran hanno annunciato l’abbattimento di un drone americano avvenuto alle quattro del mattino nello Stretto di Hormuz – poco lontano dalla zona dove quattro petroliere erano state attaccate giovedì scorso – e poche ore dopo il Pentagono ha conferm