EMUI 9 1 su Huawei Nova 4 il prossimo mese

Incerta compatibilità tra EMUI 10 e Huawei P20 Lite : alcuni chiarimenti sull’aggiornamento : Da alcuni giorni a questa parte si parla moltissimo della possibile compatibilità tra Huawei P20 Lite ed il futuro rilascio dell'aggiornamento contenente Android Q con EMUI 10. Questione delicata, a maggior ragione se pensiamo che nei giorni scorsi lo smartphone lanciato sul mercato nel 2018 non è stato incluso nella lista dei prodotti che avranno modo di fare questo step. Una chiusura definitiva? Cosa ci dice la storia recente del produttore ...

Chiarimenti importanti per Huawei Mate 20 Lite : non sono in discussione EMUI 10 e Android Q : Ci sono state polemiche sui social nel corso delle ultime ore da parte dei possessori di un Huawei Mate 20 Lite. Lo smartphone, infatti, in un primo momento non era stato incluso nella lista dei prodotti destinati a ricevere l'aggiornamento con Android Q ed EMUI 10, dando un duro colpo a coloro che in questi mesi si sono portata a casa un prodotto che è stato commercializzato solo a fine 2019. Se vogliamo un'anomalia rispetto alle normali ...

Modalità Luna ed EMUI 9.1 su altri smartphone Huawei : ecco tutti i modelli : Tutta la serie Huawei Mate 20 riceverà la EMUI 9.1 fra pochi giorni. Su Huawei Mate 20 Pro e Huawei Mate 20 X arriverà anche la Modalità Luna. L'articolo Modalità Luna ed EMUI 9.1 su altri smartphone Huawei: ecco tutti i modelli proviene da TuttoAndroid.

Poco più di un mese per EMUI 9.1 su Huawei P10 e Mate 10 top di gamma : sentenze ufficiose : Manca davvero Poco ad una svolta davvero importante per diversi Huawei P10 e Mate 10 in circolazione. Se con la prima serie proprio in questi giorni vi ho parlato dell'avvio della distribuzione per l'aggiornamento di maggio (come potrete notare dal pezzo specifico), per la seconda siamo fermi da un po' di tempo sul versante dello sviluppo software. Proviamo dunque a capire come stiano evolvendo le cose sul fronte di EMUI 9.1, perché oggi 21 ...

Bel regalo con EMUI 9.1 per alcuni Huawei : arriva la Modalità Luna a fine giugno : Ci sono alcune indicazioni molto interessanti che possiamo prendere in considerazione oggi 21 giugno per tutti coloro che si ritrovano con uno smartphone Huawei di fascia alta, soprattutto quelli destinati a ricevere a stretto giro l'aggiornamento con EMUI 9.1. In particolare, la svolta di questo venerdì riguarda la cosiddetta Modalità Luna, fino a questo momento esclusiva di top di gamma 2019 come Huawei P30 e P30 Pro, ma a quanto pare ...

Tabella di marcia per EMUI 9.1 su Huawei P20 e P20 Pro : prossime settimane decisive : Più di qualche nostro lettore ci ha interpellato per chiederci se EMUI 9.1 su Huawei P20 e P20 Pro arriverà presto. Soprattutto negli ultimi giorni e in particolare dopo che la stessa interfaccia software, con un vero e proprio colpo di scena, è giunta sul modello economico P20 Lite. I veri top di gamma del 2018 sono ancora a secco della nuova esperienza software ma oramai dovrebbe essere davvero questione di poco tempo per vedere il rilascio ...

L’impegno italiano sugli aggiornamenti Huawei a EMUI 10 e Android Q - l’ultima nota : Niente panico per gli aggiornamenti Huawei ad EMUI 10 e naturalmente Android Q. La rassicurazione di oggi è tutta italiana e prende piede dalla divisione nostrana dell'azienda e i suoi canali social. In effetti è stata trasmessa una nota informativa più che mai tranquillizzante e pure messa online una pagina web con delle informazioni puntuali sulle prossime tappe per gli update. Proprio nella giornata di ieri Huawei Mobile, nella sua veste ...

EMUI 10 e Android Q ci sarà su 17 smartphone Huawei - la conferma ufficiale il 20 giugno : Quali smartphone Huawei riceveranno EMUI 10 e dunque Android Q? La domanda è imperante dopo le triste vicende del ban USA che sembrava mettere in pericolo i futuri aggiornamenti incrementali dei device del produttore. Così non sarà, come ufficializzato dalla stessa azienda proprio oggi 20 giugno. In anteprima, la fonte Huawei Central ha riportato la lista di ben 17 smartphone Huawei che riceveranno insieme EMUI 10 e Android Q. Nell'elenco ci ...

Avvistamenti in Italia per la patch B293 su Huawei P20 e P20 Pro : ancora EMUI 9 : Dopo qualche settimana di silenzio, si torna a parlare in Italia di due smartphone che hanno avuto un discreto impatto sul mercato, come nel caso di Huawei P20 e P20 Pro. A fine maggio ci sono stati degli Avvistamenti per una nuova patch in giro per l'Europa, come vi abbiamo raccontato in tempo reale con un articolo specifico, ma è oggi 19 giugno che possiamo passare ad informazioni concrete per chi ha deciso di dare fiducia al produttore ...

Rimonta Huawei Mate 10 Lite : patch di giugno in Cina ed ipotesi EMUI 9 : Si era un po' perso di vista il Huawei Mate 10 Lite, che ritorna a farsi sentire con prepotenza, accogliendo in Cina la patch di sicurezza di giugno 2019 attraverso il pacchetto EMUI 8.0.0.368, come riportato dal 'TAS'. Il modello che lo sta ricevendo corrisponde alla sigla 'RNE-AL00'. Avremmo preferito comunicarvi notizie diverse ed incentrate su EMUI 9 con Android 9.0 Pie, di cui era stato detto sarebbe stato rilasciato nel Q2 o Q3 2019. ...

Almeno quattro Huawei ad un passo dall’aggiornamento con EMUI 9.1 : in Asia entro una settimana : Emergono proprio in queste ore alcune buone notizie per tanti utenti che hanno deciso di acquistare uno smartphone Huawei negli ultimi mesi, in riferimento a quanto è trapelato a proposito dell'aggiornamento EMUI 9.1. Il produttore coreano, dopo aver assicurato questo pacchetto software ad un device non certo di fascia alta come Huawei P20 Lite (non esente da problemi, secondo quanto vi ho riportato negli ultimi giorni), si appresta a fare lo ...

Segnali di vita per Huawei P10 brand TIM : avvistato l’aggiornamento EMUI 9 il 18 giugno : Arrivano nuovamente indicazioni interessanti ed incoraggianti per i non pochi utenti che in questi due anni hanno deciso di acquistare un Huawei P10 brand TIM. Secondo le ultimissime segnalazioni che ho avuto modo di annotare oggi 18 giugno, infatti, pare essere finalmente ripartita la distribuzione dell’aggiornamento contenente la tanto invocata interfaccia EMUI 9. I nostri lettori più attenti, con ogni probabilità, ricordano che l’ultimo ...

Già aggiornato il Huawei P30 Lite e in sicurezza con patch 159 : riflessione su EMUI : Il Huawei P30 Lite è freschissimo di lancio commerciale in Europa ed in Italia eppure il dispositivo è protagonista già di un aggiornamento interessante. Lo smartphone di fascia media della serie P30 in effetti riceve in queste ore una patch di sicurezza che lo mette al sicuro da determinate vulnerabilità e minacce. Il riferimento particolare è al firmware 159. Magari chi ha appena acquistato proprio il Huawei P30 Lite con una delle tante ...

Problema imprevisto con Huawei P20 Lite dotato di EMUI 9.1 : arriva la vibrazione indesiderata : Viene segnalato proprio in queste ore un nuovo Problema riguardante gli utenti che dispongono di un Huawei P20 Lite e che, negli ultimi giorni, hanno dovuto fare i conti con l'aggiornamento contenente la tanto attesa interfaccia EMUI 9.1. Una mossa inaspettata e graditissima, per un dispositivo che certo non appartiene alla fascia alta del mercato, ma che risulta essere popolare e diffuso nel nostro Paese. Come sempre avviene in questi casi, ...