Bimba colpita da tetano | le condizioni restano gravi

Bimba colpita da tetano - condizioni restano stazionarie : In condizioni stazionarie la bambina veronese di 10 anni che ha contratto il tetano: lo si rileva nel bollettino medico emesso dall’Azienda Ospedaliera Universitaria di Verona. La paziente è ancora ricoverata in terapia intensiva pediatrica all’ospedale della Donna e del Bambino al Polo Confortini. La prognosi rimane riservata. L'articolo Bimba colpita da tetano, condizioni restano stazionarie sembra essere il primo su Meteo Web.

Cerignola - febbre alta e mal di testa : Bimba di 10 anni colpita da meningite - chiusa la scuola : Torna l'incubo meningite a Cerignola, in provincia di Foggia, dove una bimba tra i 9 e i 10 anni d'età, alunna della scuola elementare Battisti in piazza Ventimiglia del plesso "Don Bosco- Battisti" è stata ricoverata dopo aver accusato febbre alta e mal di testa. Attualmente si trova presso la Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, dove è arrivata lo scorso 27 maggio e dove versa in coma farmacologico, anche se le sue ...

Napoli - sparatoria tra la folla : Bimba di 4 anni colpita al torace - pregiudicato in fin di vita : Napoli - Spari tra la folla nel pomeriggio a Napoli, tra Piazza Nazionale e le strade limitrofe. L'obbiettivo era probabilmente il pregiudicato Salvatore Nurcaro, 32 anni, che è in fin di...

Napoli - sparatoria a piazza Nazionale : 3 feriti - tra questi una Bimba colpita di striscio : Paura in centro a Napoli, in un episodio sul quale sta cercando di fare luce la polizia. Tre persone, tra la quali una bambina, sono rimaste ferite poco fa a colpi di arma da fuoco a piazza...