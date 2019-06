Protesta pro-aborto e pro-Lgbt | sospesa la partita della squadra di calcio femminile del

Sudan - la Protesta non si ferma : corteo notturno sfida i militari : L'articolo Sudan, la protesta non si ferma: corteo notturno sfida i militari proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Gray Pride a Bologna - gli striscioni di Protesta di Forza Nuova contro la manifestazione LGBT : Scritte omofobe firmate da Forza Nuova sono apparse ai Giardini Margherita di Bologna dove oggi pomeriggio prenderà il via il Pride. Attese oltre 40mila persone in città secondo le stime. A meno di una settimana dal 28 giugno, giorno in cui si celebreranno i 50 anni esatti dei Moti di Stonewall, cortei sono in programma anche a Napoli, Siracusa e Frosinone.Continua a leggere

Autostrade - via libera alla riduzione delle tariffe : Protestano i concessionari : Beneficeranno dei nuovi pedaggi automobilisti e autotrasportatori. Il ministro dei Trasporti Toninelli: "Basta mangiatoie, è una rivoluzione"

No centrale Snam - Arrivano i tecnici Snam - e scatta ancora la Protesta a Sulmona : L'Aquila - Arrivano i tecnici della Snam per installare le centraline per rilevare la qualità dell'aria ed esplode la protesta degli ambientalisti. E' accaduto a Sulmona nel piazzale del campo sportivo di via XXV Aprile poco dopo le 11. Due tecnici dell'azienda, accompagnati da quelli del Comune, sono stati costretti a sospendere il sopralluogo. "Non siamo una colonia della Snam, fuori dal nostro territorio" ...

Sanità : Protesta diabetici in Sicilia - Spi Cgil 'fa acqua da tutte le parti' : Palermo, 19 giu. (AdnKronos) - "Chi ha bisogno di presidi sanitari e di cure non può essere ostaggio delle incapacità del governo e di logiche e ritardi burocratici, o peggio di interessi, che nulla hanno a che vedere col bisogno di salute della gente". Così il segretario generale dello Spi Cgil Sic

Diktat di Trump a Salvini su Tap - Protesta il sindaco di Melendugno : "Basta alle ingerenze Usa" : Marco Potì commenta il retroscena sulle richieste a completare l'opera: "Viste le difficoltà che hanno sul cantiere è chiaro che a Tap serve una mano e Trump ha risposto"

VASCO ROSSI - CONCERTO A CAGLIARI 2019 - SCALETTA/ Video : la Protesta dei cittadini! : VASCO ROSSI conclude il suo tour Non Stop Live 2019 con le due date di CAGLIARI. Appuntamento a stasera 18 Giugno 2019 per la prima tappa.

Mancano i sensori per l'insulina - la Protesta di un diabetico : "Smetterò di curarmi" : La protesta di Salvo Ricco, giornalista palermitano che su Facebook ha lanciato un appello al governatore Nello Musumeci

Salario minimo di nove euro per tutti : Confindustria Protesta - ma già tanti Paesi lo hanno : Il Movimento 5 Stelle si dice pronto a portare avanti la battaglia del Salario minimo. L'idea è di fissare un limite minimo di nove euro lordi per la paga oraria. In molti, tra imprenditori, Istat e Ocse, bocciano l'idea, considerando la cifra proposta troppo alta. Al tempo stesso, però, è pur vero che molti Paesi dell'Ue hanno già un Salario minimo, con cifre vicine a nove euro, ma che a volte sono anche più elevate. Luigi Di Maio porta avanti ...

Protesta degli anarchici L'Aquila per solidarietà a detenute in sciopero della fame : L'Aquila - Azione di Protesta all'Aquila contro il regime carcerario del 41bis da parte di due gruppi che si definiscono "compagni anarchici e anarchiche": uno ha simbolicamente occupato la sala conferenze della sede municipale di palazzo Fibbioni, l'altro e' riuscito a salire sulla gru posta nel cantiere adiacente la Cattedrale di San Massimo in piazza Duomo esponendo un lungo striscione con la scritto: ...

Niente soccorsi in elicottero - pagati una miseria! Piemonte - Protestano i Vigili del Fuoco : Coloro che nel mese di luglio avranno bisogno di assistenza da parte degli elicotteri dei Vigili del Fuoco in Piemonte potrebbero non riceverla mai. La decisione, che ha dell'incredibile, è stata presa dai tecnici dell'elisoccorso, che non hanno compilato i turni di presenza per il mese prossimo dopo la comunicazione, voluta dal dipartimento centrale, che agli elisoccorritori non sarà più corrisposto il gettone di indennizzo che spettava loro ...

Cgil è per utero in affitto - ma dalle femministe arriva lettera di Protesta : Francesca Bernasconi In 150 firmano una lettera indirizzata a Landini: "L'affitto dell'utero rientra nella tutela del lavoro?" Regolametare la possibilità di una gravidanza con l'utero in affitto, vietata in Italia. È la proposta dell'Associazione radicale Luca Coscioni che, con la Cgil-Nuovi diritti, ha ideato nuove norme per permettere alle donne di portare in grembo un figlio non proprio. La proposta, secondo quanto riporta ...

Taranto - scuole chiuse per inquinamento. I genitori Protestano : “Abbiamo paura per i nostri figli” : Monta la protesta dei genitori degli alunni delle scuole De Carolis e Deledda del rione Tamburi a Taranto, nei pressi delle cosiddette collinette ecologiche nell'area dell'ex Ilva. Dopo che l'Arpa ha confermato la presenza di diossina in eccesso, chiedono che si intervenga il prima possibile per far tornare i ragazzi sui banchi il prossimo settembre: "Non vogliamo spostare i nostri figli. Chiediamo per loro screening completo e una nuova ...