Parigi | incendio in un palazzo del centro | 3 morti e 28 feriti | “Ora è sotto controllo”

Dramma a Parigi - incendio divora un palazzo all’alba : almeno 3 morti e 28 feriti : Un incendio ha divorato un palazzo di 6 piani nel cuore del centro di Parigi, nell'undicesimo arrondissement, non lontano da Piazza della Bastiglia e dalla sala concerti del Bataclan. Al momento i vigili del fuoco, che sono intervenuti a centinaia per spegnere il rogo, hanno parlato di 3 morti e almeno 28 feriti, alcuni dei quali intossicati dai fumi rilasciati dalle fiamme.Continua a leggere

Parigi - incendio in centro : tre morti : 9.50 Tre persone sono morte e una è rimasta gravemente ferita a seguito di un incendio scoppiato intorno alle 5 in un palazzo di Parigi, nei pressi di piazza della Bastiglia. Lo hanno reso noto i vigili del fuoco. Altre 27 persone hanno riportato ferite leggere o sono rimaste intossicate dal fumo. Le fiamme si sono sviluppate per cause ancora da accertare in un edificio di 6 piani, nel quale si trova anche un ristorante. Circa 200 i vigili del ...

Incendio in centro a Parigi : 3 morti e decine di feriti : Tre persone sono morte e un’altra è gravemente ferita in un Incendio divampato intorno alle 5 in un edificio nell’11° arrondissement di Parigi: lo rendono noto i vigili del fuoco. Ventisette persone sono rimaste leggermente ferite, o intossicate dal fumo sprigionato dall’Incendio scoppiato in un edificio di 6 piani che ospita un ristorante, un bagno turco e appartamenti. L’edificio si trova a poca distanza da piazza della ...

Parigi - prima visita di Mattarella a Notre Dame dopo l'incendio - Sky TG24 - : Il presidente della Repubblica, in occasione del 500esimo anniversario della morte di Leonardo da Vinci, visita la cattedrale devastata dal rogo del 15 aprile: "Ai vigili del fuoco la riconoscenza ...