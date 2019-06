La più grande battaglia di cui non avete mai sentito parlare

MLS - Ibrahimovic campione di… umiltà : “sono una leggenda - mi considero la più grande minaccia per tutti” : Lo svedese ha parlato dell’attuala stagione di MLS, sottolineando come l’obiettivo titolo non sia affatto tramontato Zlatan Ibrahimovic non ama parlare in termini negativi di se stesso, tutt’altro. Lo svedese non perde occasione per esaltare se stesso e le sue qualità, confermando la sua pochissima… modestia. AFP/LaPresse Intervistato ai microfoni di DAZN, Ibra ha sottolineato: “non sono una sorpresa, sono già ...

Sarri : "Juventus? E' la più grande Napoli? Ho rispettato tutti..." : Sarri si presenta alla Juventus: "E' il coronamento di una carriera lunghissima, penso di aver rispettato tutti" | La conferenza stampa LIVE Segui su affaritaliani.it

Real Madrid - presentato Mendy : “Un onore essere qui - nel club più grande del mondo” [VIDEO] : Dopo Jovic, Hazard e Rodrygo, il Real Madrid ha presentato anche Ferland Mendy, terzino sinistro arrivato dal Lione per 48 milioni. Mendy ha firmato un contratto fino al 2025. Introdotto come sempre dal presidente Florentino Perez: “Caro Ferland, hai scelto il Real Madrid e diventa la tua grande sfida. Altri grandi club ti volevano ma desideravi venire qui, con l’obiettivo di continuare a crescere”, Mendy ha rilasciato le ...

Previsioni Meteo - nel giorno del Solstizio d’Estate inizierà la più grande ondata di caldo di sempre : Previsioni Meteo – Ultime ore di tregua concesse dal caldo all’Italia tra oggi e domani. Già dalla serata di domani, Giovedì 20 Giugno, le temperature inizieranno ad aumentare per quella che potrebbe diventare l’ondata di caldo più intensa di sempre nella storia climatica del nostro Paese. Gli ultimi aggiornamenti delle mappe sono terribili, e confermano quanto abbiamo già scritto nei precedenti aggiornamenti di ...

MLS - Mbappé non chiude le porte all’America : “quando sarò più grande potrei pensarci davvero” : Il francese ha ammesso che in futuro potrebbe prendere in considerazione l’idea di giocare nella Major League Soccer Il presente di Kylian Mbappé è in Europa, ma nel futuro non è escluso che il francese possa trasferirsi in America. Attualmente in tournée negli USA per impegni con i propri sponsor, l’attaccante del Paris Saint-Germain non ha chiuso le porte ad un trasferimento nella MLS, ma solo tra qualche anno. Queste le sue ...

Wolfenstein : Youngblood sarà più grande dei giochi precedenti - ma il prezzo rifletterà un tempo di sviluppo più breve : MachineGames ha affermato che Wolfenstein: Youngblood sarà molto più ricco di contenuti rispetto ai giochi precedenti, ma lo sta lanciando a un prezzo molto più basso. Durante un'intervista all'E3, VG247.com ha chiesto agli sviluppatori il motivo di questa scelta."Lo stiamo lanciando per $ 40, se acquisti l'edizione deluxe e poi riceverete anche il buddy pass, quindi un tuo amico potrà giocare gratuitamente", ha detto l'amministratore delegato ...

Arrigo Sacchi presenta il suo libro e racconta il grande Milan : “Firmai il contratto in bianco - a Parma prendevo di più” : La coppa degli immortali, il libro che racconta Arrigo Sacchi e l’impresa del grande Milan, la squadra che riuscì nel 1989 a vincere in un solo anno la Coppa dei campioni, la Supercoppa europea e la Coppa intercontinentale. Ricordi e qualche lacrima di commozione alla presentazione, col presidente di allora, Silvio Berlusconi, Adriano Galliani e alcune leggende del Milan, tra cui Franco Baresi, bandiera rossonera dell’epoca. ...

Aerospazio - il premier Conte svela a Parigi il nuovo “Falco Xplorer” : è il drone più grande mai realizzato da Leonardo : Prima mondiale per il nuovo Falco Xplorer, il drone più grande mai realizzato da Leonardo. Nel corso di un evento inaugurale al Salone dell’Aerospazio di Parigi, il gruppo dell’Aerospazio e difesa, ha presentato l’ultimo componente della famiglia di velivoli a pilotaggio remoto (Remotely Piloted Air System – Rpas) Falco. Al debutto erano presenti il premier, Giuseppe Conte, e i vertici di Leonardo, l’ad Alessandro ...

Lenovo si conferma il più grande fornitore al mondo di sistemi di calcolo TOP500 : Lenovo resta il n.1 nella classifica mondiale dei supercomputer top 500 con 173 sistemi installati nel mondo. Il colosso cinese di informatica ha allungato le distanze dall’ultimo rilevamento di novembre: sono più di 100 i sistemi che separano Lenovo dagli inseguitori. Il...

Box Office Italia 14 giugno 2019 : Il Traditore film italiano più visto per la quarta settimana consecutiva - Il Grande Salto incassa quasi € 150.000 : Box Office Italia weekend 14 giugno 2019: Il Traditore vicino ai 4 milioni, Il Grande Salto esordio con € 148.000 Marco Bellocchio può festeggiare il primato de “Il Traditore” nel Box Office esclusivamente Italiano. Favino è al quarto posto nella classifica nazionale dopo Pets 2(1°), X-Men (2°) e ...

La Russia ha l’arsenale di armi nucleari più grande del Mondo : 6.500 testate - 315 più degli USA : La Russia ha l’arsenale nucleare più ricco del pianeta con 6.500 testate. Gli Stati Uniti ne hanno 6185. Insieme, i due paesi accumulano il 90% del totale mondiale. Sono i dati, aggiornati a gennaio, raccolti dall’International Peace Research Institute (Sipri) di Stoccolma. L’analisi evidenzia un calo delle testate a livello planetario: in totale sarebbero 13.685, con un calo di 600 unità rispetto all’inizio del 2018. I ...