Halle | Berrettini si arrende in semifinale a Goffin

Tennis - ATP 500 Halle 2019 : Matteo Berrettini esce in semifinale - David Goffin lo batte con merito in due set : Finisce in semifinale il cammino di Matteo Berrettini all’ATP 500 di Halle. Il romano esce sconfitto dalla sfida con il belga David Goffin, vincitore per 7-6(4) 6-3 sull’erba tedesca e ora in attesa di uno tra il padrone di casa putativo, pur essendo svizzero, Roger Federer e il francese Pierre-Hugues Herbert. Berrettini, in base agli altri risultati della settimana, da lunedì potrebbe essere numero 20, 21 o 22 del ranking ATP. ...

ATP Halle – Berrettini si ferma in semifinale : Goffin trionfa in due set : Niente da fare per Berrettini contro Goffin in semifinale al torneo ATP di Halle: l’azzurro si ferma ad un passo dalla finale Si ferma in semifinale la corsa di Matteo Berrettini al torneo ATP di Halle: il tennista italiano è stato eliminato oggi per mano di Goffin sull’erba della città tedesca. Il 23enne romano, numero 22 del ranking mondiale, ha ceduto al belga in due set, al termine di un’ora e 37 minuti di gioco, col ...

LIVE Berrettini-Goffin 0-2 - Semifinale Atp Halle in DIRETTA : 6-7 3-6 - il belga batte un buon Berrettini e vola in finale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La nostra DIRETTA LIVE si chiude qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata da parte di OA Sport. Berrettini deve abbandonare il sogno del primo titolo 500 della sua carriera, ben consapevole comunque di aver disputato un gran torneo. Goffin vince per 2-0 (7-6, 6-3) ed incontrerà nell’atto conclusivo il vincente tra Federer ed Herbert. 3-6 Goffin chiude il match con ...

LIVE Berrettini-Goffin 0-1 - Semifinale Atp Halle in DIRETTA : 6-7 3-4 - sempre nessun break nel secondo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-4 Risposta rallentata di Berrettini che non trova il campo. A-40 Rovescio di Berrettini spento dal nastro. 40-40 Accelera in uscita dal servizio Goffin, Berrettini arriva tardi sulla palla. 30-40 Ottima risposta in anticipo di Berrettini che sorprende il rivale ed ottiene una palla break. 30-30 Il belga rimedia subito con una gran prima. 15-30 Attenzione! Doppio fallo di Goffin. 15-15 Stecca ...

LIVE Berrettini-Goffin 0-1 - Semifinale Atp Halle in DIRETTA : 6-7 2-3 - avvio di secondo set senza break : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Passante angolatissimo di Goffin che finisce sulla riga. 2-3 Goffin chiude il game con un ace. 40-30 Rimane sulla racchetta lo slice all’azzurro. 30-30 Troppo frettoloso Berrettini di giungere a rete e viene punito dal passante del belga. 15-30 Largo il passante di rovescio tentato da Berrettini. 0-30 Errore di rovescio di Goffin. 0-15 Rischia tanto sulla discesa a rete Berrettini ...

LIVE Berrettini-Goffin 0-1 - Semifinale Atp Halle in DIRETTA : 6-7 - il belga conquista il primo set al tiebreak : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-30 Rovescio del belga in rete. 0-15 Risposta vincente di dritto di Berrettini sulla seconda di Goffin. INIZIA IL SECONDO SET! 4-7 Bravissimo Goffin a venire a rete e chiudere il set con una volèe. Berrettini, nonostante una buona partita sinora, è costretto ad inseguire. 4-6 Dritto di Berrettini fermato dal nastro, due set point per Goffin. 4-5 Punto simile a quello di prima con una ...

LIVE Berrettini-Goffin 0-0 - Semifinale Atp Halle in DIRETTA : 6-5 - momento topico del primo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 Brutto errore del belga, il cui dritto si infrange sul nastro, mini break per Matteo. 1-1 Goffin si apre bene il campo e chiude il punto di dritto. 1-0 Prima vincente per l’azzurro che comincia bene. 6-6 Goffin resiste alla grande alle accelerazioni di Berrettini che poi sbaglia il rovescio, si va al tiebreak. 40-30 Love di Berrettini che mette in difficoltà Goffin, il quale non ...

LIVE Berrettini-Goffin 0-0 - Semifinale Atp Halle in DIRETTA : 5-4 - momento topico del primo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A-40 Prima poderosa di Matteo che grazie all’aiuto del Falco conquista il punto. 40-40 Berrettini la annulla con un ace! Che carattere dell’azzurro. 30-40 Risposta paurosa di Goffin che trova la riga esterna sulla prima del romano, prima palla break per il belga! 30-30 Non alza bene il dritto Berrettini, ora leggermente in difficoltà. 30-15 Prima micidiale di Berrettini che chiude ...

LIVE Berrettini-Goffin 0-0 - Semifinale Atp Halle in DIRETTA : 4-3 - ancora nessun break nel primo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-4 Berrettini si costruisce bene lo spazio per il dritto ma poi colpisce male la palla. 40-15 Pallonetto tentato dal romano troppo profondo. 30-15 Contropiede magistrale di dritto giocato da Berrettini. 30-0 Prima centrale e dritto a chiudere il punto per il belga. 15-0 Servizio di Goffin imprendibile per l’italiano. 4-3 Berrettini attacca bene e costringe il rivale ad un colpo ...

LIVE Berrettini-Goffin 0-0 - Semifinale Atp Halle in DIRETTA : 2-1 - il primo set comincia senza break : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Doppio fallo per Goffin che forza la seconda. 30-0 Ace del belga. 15-0 Si apre bene il campo Goffin con il dritto, rovescio di Berrettini in rete. 2-1 ACEEEE!! Nei primi due turni al servizio Berrettini non ha concesso nemmeno un punto all’avversario. 40-0 Scappa via il dritto al belga, sinora turni di battuta perfetti per Berrettini. 30-0 Ace esterno del romano! 15-0 Attacco di ...

LIVE Berrettini-Goffin 0-0 - Semifinale Atp Halle in DIRETTA : si comincia! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:05 I giocatori sono entrati finalmente in campo, tra poco inizierà la fase di riscaldamento e poi si entrerà nel vivo della partita. 13:00 Ricordiamo che sarà il primo incontro di sempre tra Berrettini e Goffin, vedremo se Matteo si adatterà bene al gioco del belga. 12:55 Ancora non hanno fatto il loro ingresso in campo i due tennisti, probabile che si cominci con qualche minuto di ...

Berrettini-Goffin - Semifinale Atp Halle oggi : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Con la vittoria di ieri nei quarti del torneo di Halle contro il russo Karen Khachanov, l’azzurro Matteo Berrettini ha fatto virtualmente il suo ingresso nella top 20 mondiale: con i 90 punti conquistati infatti il tennista italiano ha scavalcato lo spagnolo Roberto Bautista Agut. L’azzurro non è però ancora certo di essere tra i 20 anche lunedì: uno dei due pericoli rimanenti è il suo avversario odierno, il belga David Goffin, che ...

LIVE Berrettini-Goffin - Semifinale Atp Halle in DIRETTA : il romano sogna la finale con Federer : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Dichiarazioni Berrettini – Orario d’inizio, tv e streaming di Berrettini-Goffin Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Berrettini-Goffin, Semifinale del torneo ATP 500 di Halle (Germania). Il nostro azzurro Matteo Berrettini continua a farci sognare sull’erba tedesca e a scalare posizioni nella classifica del Ranking ATP. Il romano infatti è entrato , quantomeno ...