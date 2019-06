tg24.sky

(Di sabato 22 giugno 2019)in: leper l'Le normative per portare Fido sulla battigia cambiano di regione in regione, sono migliaia e spesso in contraddizione fra loro. Così l'Associazione italiana difesa animali ed ambiente (Aidaa) ha pensato a una guida che aiuti i padroni durante le vacanze al mare

enpaonlus : Cani in spiaggia, via libera del Tar: i Comuni non possono vietarlo La sentenza - Corriere : «I Comuni non possono vietare l'accesso dei cani in spiaggia» - CarmelinaCarmi : RT @SkyTG24: Cani in spiaggia, diritti e doveri: le regole per l'estate -