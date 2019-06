Rai2 | dal 22 giugno si accendono i riflettori su “Il nostro capitale umano” Un programma

Ascolti TV | Domenica 9 giugno 2019. La Nations League non sfonda (14.2%) - Lontano da Te parte dal 12.9%. Bosso 5.3%. Boom per la Nazionale femminile (18.5% Rai2 – 3.3% Sky) : Lontano da te Nella serata di ieri, Domenica 9 giugno 2019, su Rai1 la finale di Nations League Portogallo-Olanda ha conquistato 2.959.000 spettatori pari al 14.2% di share. Su Canale 5 la prima puntata della fiction Lontano da Te ha raccolto davanti al video 2.496.000 spettatori pari al 12.9% di share. Su Rai2 NCIS ha catturato l’attenzione di 1.377.000 spettatori (6.6%). A seguire Elementary segna 1.117.000 spettatori con il 5.6%. Su ...

NCIS 16 su Rai2 senza FBI - dal 9 giugno interrotta la programmazione della prima stagione : Resta fisso alla domenica sera l'appuntamento in prima serata con i nuovi episodi di NCIS 16 su Rai2, ma senza FBI al seguito. Dal 9 giugno, infatti, la prima visione di NCIS 16 non sarà più seguita dalla serie di Dick Wolf dedicata agli agenti dell'ufficio dell'FBI di New York. La prima stagione della serie poliziesca di CBS, trasmessa in anteprima esclusiva da Rai2 per l'Italia dalla scorso marzo, interrompe la sua programmazione dopo ...

Torna Elementary 6 su Rai2 e FoxCrime con i nuovi episodi : programmazione italiana dal 9 giugno : Finalmente Torna l'appuntamento con Elementary 6 in Italia. Dopo le (giuste) lamentele dei fan, la serie che rielegge in chiave moderna il mito di Sherlock Holmes andrà in onda a partire da domenica 9 giugno con i nuovi episodi della sesta stagione. Ecco tutta la programmazione italiana per restare aggiornati. Si parte su Rai2 con l'episodio 6x18 dal titolo "La profezia", di cui vi riportiamo la sinossi: Holmes e Watson cercano un killer ...

Il nostro capitale umano con Metis Di Meo su Rai2 dal 22 giugno (Anteprima Blogo) : L'estate porterà su Rai2 una novità. Dal 22 giugno, infatti, secondo quanto risulta a Blogo, inizierà Il nostro capitale umano. Alla conduzione del nuovo programma ci sarà Metis Di Meo. 8 le puntate previste, in onda il sabato con cadenza settimanale dalle ore 10.15 alle 11.Si tratta di una sorta di docufiction che racconta il mondo del lavoro. Al centro di ogni puntata ci sarà la storia reale di un protagonista che permetterà di approfondire ...

Fazio : “Sembra che ci rivedremo su Rai2 dall’amico Freccero. L’importante è essere considerati risorsa e non problema” : In apertura dell’ultima puntata di questa stagione di Che tempo che fa, su Rai1, Fabio Fazio ha ringraziato il pubblico: “Stasera è una serata di molti ringraziamenti perché siamo giunti alla fine di una stagione intensa, complicata ma molto vivace. Trentadue puntate insieme con una media di oltre 3,8 milioni di telespettatori. L’anno prossimo sembra che ci ritroveremo su Rai2 col mio amico Carlo Freccero con cui abbiamo fatto tanti anni ...

Speciale su Vasco Rossi su Rai2 con immagini dal backstage del nuovo tour - Tg2 Dossier presenta “Vasco - la mia storia incredibile” : Mentre si avvicina la data zero del VascoNonStop Live 2019, uno Speciale su Vasco Rossi su Rai2 dal titolo "Vasco, la mia storia incredibile" racconta la favola rock del Blasco durata oltre quarant'anni. Alla vigilia del nuovo tour, il rocker di Zocca racconta la sua incredibile storia dagli esordi ai giorni nostri a Tg2 Dossier, in una puntata a lui dedicata in onda sabato 25 maggio in seconda serata. Dall'infanzia, vissuta in parte in ...

Dal reboot di Streghe a Blood & Treasure e MacGyver 3 : date e programmazione dell’estate di Rai2 : L'estate di Rai2 è all'insegna delle serie tv e non solo in replica ma anche al suo primo passaggio a cominciare dal reboot di Streghe. Secondo quanto rivelato dai palinsesti estivi della seconda rete Rai sembra proprio che la nuova serie andata in onda nei mesi scorsi su The CW (e che tanto ha fatto discutere) sbarcherà nel prime time di Rai2 a partire dal 7 luglio alla domenica sera fino a fine agosto, salvo cambiamenti dell'ultima ora. Siamo ...