Linea dura Ue | Conte sotto scacco sul debito | attese le cifre da Roma

Berlusconi prepara Linea dura - chi segue Toti è fuori da Fi : L'intenzione e' quella di far partire un processo democratico, di scrivere le regole in vista del congresso fissando principi e criteri per la gestione della fase di transizione ma chi non ha l'obiettivo di sedersi al tavolo puo' considerarsi fuori dal partito: e' il 'paletto' che Silvio Berlusconi piantera' oggi, parlando con i gruppi parlamentari al Senato. La partita si gioca tutta interna a FI, con Toti che in vista della kermesse del 6 ...

Berlusconi prepara Linea dura - chi segue Toti è fuori da Forza Italia : L'intenzione e' quella di far partire un processo democratico, di scrivere le regole in vista del congresso fissando principi e criteri per la gestione della fase di transizione ma chi non ha l'obiettivo di sedersi al tavolo puo' considerarsi fuori dal partito: e' il 'paletto' che Silvio Berlusconi piantera' oggi, parlando con i gruppi parlamentari al Senato. La partita si gioca tutta interna a FI, con Toti che in vista della kermesse del 6 ...

Poniz nuovo presidente dell’Anm - Linea dura contro il carrierismo in magistratura. Bonafede - buon lavoro : linea dura contro il carrierismo in magistratura e contro le 'porte girevoli' tra politica e toghe. Sono i punti centrali del discorso che Luca Poniz, nuovo presidente dell'Anm, ha voluto rivolgere ai colleghi, subito dopo la sua elezione. "La magistratura non e' quella che emerge dalle intercettazioni che abbiamo letto in questi giorni", ha affermato, sottolineando il "compito difficile" a cui e' chiamato il sindacato delle toghe dopo "gli ...

Poniz nuovo presidente dell’Anm - Linea dura contro il carrierismo in magistratura : linea dura contro il carrierismo in magistratura e contro le 'porte girevoli' tra politica e toghe. Sono i punti centrali del discorso che Luca Poniz, nuovo presidente dell'Anm, ha voluto rivolgere ai colleghi, subito dopo la sua elezione. "La magistratura non e' quella che emerge dalle intercettazioni che abbiamo letto in questi giorni", ha affermato, sottolineando il "compito difficile" a cui e' chiamato il sindacato delle toghe dopo "gli ...

Sondaggi politici TP per La7 - Borrelli “Elettori Lega vorrebbero Linea dura con l’Europa” : Sondaggi politici TP per La7, Borrelli “Elettori Lega vorrebbero linea dura con l’Europa” Sondaggi politici TP – Gianluca Borrelli, fondatore ed editore di Termometro Politico, è stato ospite del programma tv in onda su La 7 e condotto da Luca Pancani Coffee Break. Nel corso della puntata del 10 giugno 2019 Borrelli ha presentato l’esito del Sondaggio politico di TP su alcuni temi cruciali dell’attualità politica. ...

Juncker : l’Italia rischia una procedura per anni. Conte : convinti della nostra Linea - non è recessiva : Mentre Conte chiede ai due vicepremier carta bianca per trattare con l’Ue e scongiurare una procedura d’infrazione contro l’Italia, la partita con Bruxelles registra già questa settimana alcuni appuntamenti di rilievo (Eurogruppo ed Ecofin) che, se non risolutivi, forniranno l’occasione per entrare nel vivo della questione ...

Hong Kong - Linea dura sulla legge per l’estradizione in Cina. Scontri con la polizia durante il corteo : La manifestazione oceanica che ha portato oltre un milione di persone in strada non ha suscitato la reazione sperata. Anzi: Pechino ha ribadito che la sua posizione resta quella di sostenere la controversa legge sull’estradizione forzata di sospetti criminali in Cina in via di approvazione a Hong Kong e si oppone alle “interferenze esterne”. Lo stesso governo dell’ex colonia britannica -tornata nel 1997 sotto ...

L'Anm ha scelto la Linea dura per i togati del Csm coinvolti nell'inchiesta di Perugia : L'autosospensione non basta: devono dimettersi i togati di Palazzo dei Marescialli i cui nomi emergono dalle carte dell'inchiesta di Perugia, in relazione ad incontri con il pm di Roma Luca Palamara e i deputati Pd Luca Lotti e Cosimo Ferri, in cui si sarebbe parlato della nomina del nuovo capo della procura della Capitale. È una linea netta e dura quella indicata all'unanimità dal parlamentino dell'Associazione nazionale magistrati, convocato ...

Danimarca - sinistra vince grazie a Linea dura sui migranti. Crollano i populisti : Hanno puntato tutta la campagna elettorale su welfare e cambiamento climatico, che è la prima preoccupazione degli elettori. Ma quello che in Danimarca ha segnato la vittoria dei socialdemocratici di Mette Frederiksen è la linea dura del partito sui migranti, che ha strappato voti all’estrema destra, Ddp, crollata dal 21 all’8,7%. I liberali di Lars Loekke Rasmussen escono sconfitti dalle elezioni politiche e lasciano il potere dopo essere ...

Danimarca - sinistra vince grazie a Linea dura sui migranti. Verdi volano - giù i populisti : I liberali di Lars Loekke Rasmussen lasciano il potere dopo essere stati al governo per 14 degli ultimi 18 anni. La Danimarca si sposta a sinistra e sceglie i socialdemocratici di Mette Frederiksen, che vincono le politiche e strappano i voti alla destra grazie a una linea più dura sull’immigrazione in una tornata elettorale dove prima vera preoccupazione degli elettori è la lotta al cambiamento climatico. Proprio per questo ...

Danimarca - vince la sinistra con la Linea dura sui migranti. Verdi volano - crollano i populisti : il clima è la priorità degli elettori : I liberali di Lars Loekke Rasmussen lasciano il potere dopo essere stati al governo per 14 degli ultimi 18 anni. La Danimarca si sposta a sinistra e sceglie i socialdemocratici di Mette Frederiksen, che vincono le politiche e strappano i voti alla destra grazie a una linea più dura sull’immigrazione in una tornata elettorale dove prima vera preoccupazione degli elettori è la lotta al cambiamento climatico. Proprio per questo ...

Antonio Conte all'Inter - Biasin : "Educazione - rispetto e Linea dura. E Oriali dovrà proteggerlo" : E venne il giorno. E venne il giorno è il titolo di un brutto film (regia di M. Night Shyamalan, 2008) ma è anche un buon modo per mettere il punto alla questione Conte. Per un anno abbiamo parlato dell'«ombra di Conte», ovvero dell' incubo dei vari Gattuso, Spalletti, persino Allegri, costretti a s

L’Europa conferma la Linea dura - mercoledì la procedura sul debito : Il caso-Italia ha messo d’accordo tutti i componenti della Commissione europea: dopo aver chiuso un occhio per troppe volte, è arrivato il momento di presentare il conto. Ieri - al termine della discussione tra i commissari - è stata spedita al governo la lettera in cui si constata che Roma «non ha fatto progressi sufficienti per assicurare il risp...

Salvini ai suoi : «I 5 Stelle? Se prevale Linea Di Battista il governo non può durare» : Durante un’assemblea a Montecitorio, il leghista ha detto che è sua intenzione portare avanti il governo purché i 5 stelle tornino alla linea di prima dell’inizio della campagna elettorale