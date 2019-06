Ladri assaltano un negozio e fanno una trincea di piante

ilgiornale

(Di venerdì 21 giugno 2019) Mariagiulia Porrello La banda ha devastato un esercizio commerciale a Olgiate Olona e rubato oggetti di valore. Per bloccare vigilanti e forze dell’ordine i malviventi hanno tagliato degli alberi e li hanno posizionati di traverso lungo la strada E’ stato un vero e proprio assalto quello messo in atto la notte appena passata da una banda diai danni deldi abbigliamento Seconda strada di Olgiate Olona (Varese). Come riporta Varesenews, i malviventi per poter portare a termine il proprio piano hanno pensato davvero a tutto, perfino a trincerarsi nel punto vendita come se si trattasse di una fortificazione da difendere. Iinfatti hanno addirittura tagliato dellein un bosco poco distante, le hanno portate nei pressi dell’esercizio commerciale e le hanno messe di traverso lungo la strada in modo da bloccare l’arrivo di eventuali vigilanti o ...

