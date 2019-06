Vaccini I paesi che si fidano di più e quelli con più no-vax

gqitalia

(Di giovedì 20 giugno 2019) I maggiori tassi di scetticismo nei confronti deisi riscontrano oggi in alcuniricchi e sviluppati. Mentre la fiducia maggiore nelle vaccinazioni è stata rilevata in alcuniin via di sviluppo. E' quanto emerge dai sondaggi su scienza e salute realizzati in 140 nazioni da un'organizzazione benefica di ricerca, The Wellcome Trust. Mentre la media globale di quanti ritengono sicuri iè alta (79%), e ancora più alta la percentuale di chi li ritiene efficaci (84%) - complessivamente si dichiara che 9 bambini su 10 sono stati vaccinati – risulta che le persone che vivono neiad alto reddito hanno meno fiducia neirispetto a quelle che risiedono incon reddito più basso. E' del 72% la media globale di chi crede negli scienziati e, in gran parte del mondo, è alta la fiducia accordata ai sistemi sanitari e alle vaccinazioni, ma «il quadro appare ...

IlPaeseSera : ?? I paesi più ricchi sono quelli che hanno meno fiducia nei #vaccini. Ma con la rapidità di un virus informatico i… - TrueNeldot : @_Fartzilla Strano articolo. Cerca di relazionare redditi bassi e scarse conoscenze scientifiche con scarsa fiducia… - NicMarche : RT @UAAR_it: Secondo un sondaggio, la fiducia verso i vaccini è minore nei paesi più ricchi. Se il 79% a livello globale ritiene i vaccini… -