Mirabilandia : sulla morte del piccolo Edoardo la Procura indaga per omicidio colposo (Di giovedì 20 giugno 2019) Il bimbo di 4 anni Castrocaro è caduto ieri in una delle piscine di Mirabeach, la parte acquatica del parco di divertimenti Mirabilandia, nel Ravennate. Al lavoro anche i tecnici della Medicina del Lavoro dell'Ausl: il che lascia intuire che vi siano accertamenti pure sulle condizioni di sicurezza di Mirabeach, l'area delle piscine del noto parco.

Il dramma intorno alle 15.30 di ieri, mercoledì 19 giugno. Edoardo era in compagnia della mamma che lo avrebbe accompagnato su uno scivolo dicendogli di attendere prima di scendere. Forse attirato da una vicina animazione in corso in una piscina, il piccolo è riuscito a raggiungere uno specchio d'acqua di un metro e dieci di profondità dove poi si è tuffato o è caduto. Secondo la direzione del parco divertimenti, il bagnino di salvataggio sarebbe intervenuto per primo notandolo a faccia in giù nell'acqua. Poi è arrivato anche il medico del presidio interno di Mirabilandia e quindi il 118 con ambulanza ed elicottero. Purtroppo non c’è stato nulla da fare: il decesso del piccolo è stato constatato durante il trasporto all'ospedale di Ravenna.