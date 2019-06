Toninelli e Di Battista doppio colpo ad Autostrade

huffingtonpost

(Di giovedì 20 giugno 2019) Più trasparenza sui pedaggi e maggiore certezza sugli investimenti. Sulle tariffe autostradali si volta pagina: l’Autorità di regolazione dei trasporti ha approvato definitivamente il nuovo sistema tariffario, teso a garantire trasparenza ed equità dei pedaggi, con benefici in arrivo per automobilisti, per i quali si potrebbe profilare anche un calo dei pedaggi. Decisione cui plaudono i consumatori ma contro la quale si scagliano le società concessionarie. Un atto ‘blocca cantieri’, lo definisce l’Aiscat, sostenendo che così si fermano tutti gli investimenti già programmati nel settore. Plaude anche il ministro dei Trasporti Daniloche sottolinea come si sia “di fronte all’inizio della rivoluzione che avevamo promesso sin dal nostro insediamento”. E rispetto alle critiche dell’Aiscat ...

