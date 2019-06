Neonati e caldo | come proteggerli e i consigli

dilei

(Di giovedì 20 giugno 2019) Quando arriva l’estate, è fondamentale impegnarsi per proteggere i più piccoli dal. Se si parla di, la necessità diventa ancora più impellente. La calura estiva può infatti influire in maniera non sempre piacevole sul loro benessere. I pediatri hanno per fortuna fornito ottime indicazioni per le mamme che devono gestire il proprio bebè nelle giornate di calura martellante. In primo piano, rientra indubiamente il fatto di non portar fuori il bambino nelle ore più calde della giornata, ossia dalle 11.00 alle 17.00. Essenziale è inoltre prevenire la disidratazione. Ciò vuol dire che, qualora il piccolo dovesse sudare molto, è bene reintegrare i liquidi persi. Un caso particolare in merito è quello deiallattati al seno. Secondo i pediatri, in questi frangenti il bebè non ha bisogno di ulteriore assunzione di liquidi. Il latte materno, in virtù della sua ...

