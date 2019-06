Libra | cosa e come ci guadagna Facebook dalla sua criptovaluta?

Come funzionerà e a cosa servirà Libra - la moneta di Facebook : Alla fine è arrivata. La moneta di Facebook. Non proprio una moneta di Internet, Come spiegavamo qua, ma comunque un bel passo avanti, ora che Mark Zuckerberg ha rivelato, in un lungo post su Facebook, chi entrerà a far parte del club che sosterrà Libra, Come si chiama la nuova criptovaluta. Un nome non scelto a caso: in latino significa 'bilancia' e il messaggio è chiaro, ossia trasmettere senso di equilibro e stabilità in un mondo, quello ...