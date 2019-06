È crollata una palazzina a Gorizia | ci sono tre dispersi

Stiamo ancora cercando i morti di una miniera crollata 9 anni fa : A Pike River, in Nuova Zelanda, dove nel 2010 morirono 29 minatori: le operazioni di recupero sono iniziate ieri

A Seattle una gru impiegata per costruire un campus di Google è crollata uccidendo 4 persone : A Seattle, negli Stati Uniti, quattro persone sono morte a causa del crollo di una gru utilizzata in un cantiere per la costruzione di un nuovo campus di Google. L’incidente è avvenuto intorno alle 15 del pomeriggio di sabato 27