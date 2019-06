Beppe Fiorello fa una fiction per Canale 5

Beppe Fiorello - arrivederci Rai : dopo 21 anni torna a Mediaset : Beppe FiorelloBeppe FiorelloBeppe FiorelloBeppe FiorelloBeppe FiorelloLa fiction si chiama Gli Orologi del Diavolo e segna il ritorno di Beppe Fiorello a Mediaset dopo una vita di militanza in Rai, dove si è destreggiato in decine e decine di ruoli e sceneggiati fino alla sua decisione di passare alla controparte, che aveva accolto il suo esordio nel 1998 in Ultimo, diretto da Stefano Reali. Il suo ultimo impegno su Raiuno risale a febbraio nel ...

Beppe Fiorello sbarca su Canale 5 con Gli Orologi del Diavolo : il caso Mimmo Lucano lo ha allontanato dalla Rai? : Dopo vent'anni di fedeltà assoluta, Beppe Fiorello sbarca su Canale 5 con Gli Orologi del Diavolo. La nuova fiction porterà sulla rete ammiraglia Mediaset proprio l'attore, volto noto e simbolo della Rai1 impegnata che ha "sfruttato" il volto del siciliano per una serie di film tv e fiction proprio puntando al patto con lo spettatore stretto dal siciliano, da sempre garante di un prodotto ben confezionato. A quanto pare tutto questo non è più ...

Beppe Fiorello sbarca a Mediaset. E la sua prossima fiction andrà in onda su Canale5 : FQ Magazine Sabrina Paravicini, l’attrice di Un medico il famiglia e la sua lotta contro il cancro: “Insultata perché ho fatto la chemio e non cure alternative” Beppe Fiorello sbarca a Mediaset. La notizia è abbastanza clamorosa dato che l’attore è stato, per tanti anni, il volto per eccellenza della fiction Rai. A tal punto che dal ...

Beppe Fiorello va a Mediaset con “Gli Orologi del Diavolo” : Beppe Fiorello torna a Mediaset dopo 21 anni. Un passaggio a dir poco storico. O almeno, si potrebbe definire un clamoroso ritorno. Ebbene sì, Beppe Fiorello passa a Mediaset dopo un ventennio di fedeltà nelle fiction ...

La sai l'ultima - torna Pippo Franco. Tra gli ospiti anche Gigi Proietti e Beppe Fiorello : Ne è stato colonna portante per tre edizioni, ora ci tornerà come ospite. Pippo Franco parteciperà alla quarta puntata de La sai l’ultima?, programma che prenderà il via il prossimo 21 giugno. A voler essere precisi, sarebbe il caso di dire che ha partecipato, visto che l’appuntamento è stato registrato nei giorni scorsi, con la messa in onda prevista per metà luglio.Condotto da Ezio Greggio, il programma ormai fermo ai box da undici anni ...