Samsung dice che Galaxy Fold è pronto | ma senza fornire una data precisa

Sarà Picasso il nome in codice si Samsung Galaxy S11 - parola di Ice Universe : Secondo quanto riporta Ice Universe , leaker notoriamente molto informato su Samsung , Sarà Picasso il nome in codice di Samsung Galaxy 11. L'articolo Sarà Picasso il nome in codice si Samsung Galaxy S11, parola di Ice Universe proviene da TuttoAndroid.

Anomalia tra lettore di impronte e codice PIN per il Samsung Galaxy S7 : come gestirla? : Negli ultimi tempi sono aumentati a dismisura le segnalazioni da parte di coloro che si ritrovano con un Samsung Galaxy S7 e che, al contempo, stanno riscontrando problemi con il lettore delle impronte digitali. Sempre più spesso, infatti, il riconoscimento non avviene in modo corretto, al punto che lo smartphone dopo alcuni tentativi chiede in modo esplicito all'utente di inserire il codice PIN. Questione che era emersa anche anni fa e che si ...