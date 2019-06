Inter | il futuro di Icardi sembra segnato | dovrebbe essere ceduto

Milano - la nuova sede dell’Inter è il futuro : ultra modernità nel cuore dell’innovazione di Porta Nuova [FOTO] : L’Inter cambia casa. Un palazzo a specchio che si affaccia sulla zona di Porta Nuova, un design moderno e iconico, il nero e l’azzurro predominanti, le gigantografie dei campioni del passato per ricordare la storia, i nomi di diverse nazioni scritti sulle pareti perché gli interisti sono “fratelli del mondo”. Il club si trasferisce all’interno dell’edificio “The Corner”, un palazzo a cinque piani con terrazza panoramica nel ...

Chiesa alla Juventus?/ Calciomercato - 'Futuro tra Juve - Inter e Milan' - Esclusiva - : Calciomercato Juventus, Federico Chiesa alla Juventus di Maurizio Sarri? Rocco Commisso potrebbe decidere di trattenerlo alla Fiorentina.

E3 2019 : Jason Rubin - Il papà di Naughty Dog - racconta il futuro della Realtà Virtuale - Intervista : Quella di Jason Rubin è una storia incredibile, fortunata e al tempo stesso sfortunata, iniziata nel 1986 nella fase embrionale dell'industry, anno del battesimo di Super Mario Bros, e proseguita, non senza singhiozzi, fino alla partnership con Facebook e Oculus, per cui lavora oggi nell'infrastruttura first party.Pur essendo di fronte ad uno dei padri di Crash Bandicoot, uno degli ideatori di Jak & Daxter, nonché uno degli uomini che più ...

Inter - Nainggolan a tutto campo tra futuro e mondiale femminile : “Io sono sereno”. Sono le dichiarazioni ai microfoni di Sky di Radja Nainggolan, presente alla nona edizione dei Giochi Senza Barriere, l’evento a scopo benefico all’insegna dell’integrazione e della promozione dello sport paralimpico, ideato dall’Associazione art4sport ONLUS (www.art4sport.org) fondata dalla campionessa sportiva Bebe Vio insieme alla famiglia, in corso di svolgimento allo Stadio dei ...

Lukaku show - conferma il futuro all’Inter ed annuncia il nuovo allenatore della Juve : “Un bene che Conte sia andato all’Inter, per me è il miglior allenatore al mondo. Per quanto riguarda il mio futuro, ho già preso una decisione che non posso ancora comunicare pubblicamente per rispetto del Manchester United con cui ho un contratto”. Sono le importanti dichiarazioni di Romelu Lukaku, attaccante dei Red Devils che sembra sempre più vicino all’Inter. “Sono un grande fan della Serie A, chi mi è ...

La sconfitta con l’Italia e il suo futuro - Dzeko svela : “io all’Inter? Ecco quando deciderò” : L’attaccante bosniaco ha commentato la sconfitta subita contro l’Italia, soffermandosi anche sul suo futuro Niente da fare per la Bosnia al cospetto dell’Italia, gli azzurri si impongono 2-1 all’Allianz Stadium ribaltando Dzeko e compagni, passati in vantaggio grazie all’acuto dell’attaccante della Roma. Fabio Ferrari/ LaPresse Proprio quest’ultimo ha parlato nel post gara ai microfoni di Rai ...

Tare : “L’Interesse del Milan? Il futuro è la Lazio ma può accadere di tutto” : Il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, in un’intervista dalla televisione albanese Top Channel si è soffermato sul suo futuro e sulle voci che lo vogliono al Milan: “Fa parte del nostro lavoro, dobbiamo essere equilibrati. Sono cose positive. Bisogna sapere come gestirle bene. Ciò che conta è che sono in un grande club e in un ambiente molto familiare, è importante per avere risultati positivi. Non posso prevedere il futuro. ...

Simposio Internazionale : “Il futuro del cibo” : La malnutrizione in tutte le sue forme è una delle più grandi sfide da affrontare oggi. Mentre in alcuni Paesi la fame persiste, in tutto il mondo stiamo assistendo a un aumento senza precedenti dell’obesità e di malattie non trasmissibili legate all’alimentazione. Abbiamo urgente bisogno di trasformare i nostri sistemi alimentari se vogliamo fornire le diete nutrienti necessarie per la salute e il benessere ottimali e allo stesso ...

Calciomercato Fiorentina – Chiesa conteso tra Inter e Juventus - la società fa chiarezza : ecco il futuro dell’esterno viola : Federico Chiesa conteso fra Inter e Juventus, ma la Fiorentina non ci sta: la società toscana fa chiarezza sul futuro del suo gioiellino La situazione in casa Fiorentina è alquanto caotica. Negli ultimi giorni, la notizia del cambio di proprietà, con Rocco Commisso pronto a subentrare ai Della Valle, ha dato uno scossone ad un ambiente abbastanza giù di morale dopo il pessimo finale della stagione appena conclusa. Una stagione ben al di ...

Inter - Conte già parla di mercato : “Il futuro di Icardi? Valuteremo. Su Lukaku e Sanchez…” : Da poche ore è ufficialmente il nuovo allenatore dell’Inter. Per Antonio Conte, in quella che sarà la costruzione della rosa, ci sarà da tener conto non solo del mercato, ma anche della gestione di uno spogliatoio che in questa stagione ha vissuto momenti travagliati. A partire dalla situazione relativa ad Icardi, il cui futuro è incerto. La Gazzetta dello Sport ieri parlava di un rifiuto dell’ex tecnico del Chelsea verso ...

Luciano Spalletti “rassegnato” sul futuro della panchina dell’Inter : Luciano Spalletti ha parlato del suo futuro e del possibile arrivo di Conte sulla panchina dell’Inter nella prossima annata “Io via? Non lo so, ma a questo punto se va a finire in modo diverso mi sorprenderei: non siamo mica su scherzi a parte…“. Luciano Spalletti risponde così a una domanda sul suo futuro dopo avere portato l’Inter in Champions League. Il tecnico nerazzurro, ai microfoni di Sky dopo la ...

A. Moggi : 'Nel futuro di Allegri non escludo l’Inter se Conte andasse alla Juve' : Attendiamo l'ultima giornata di campionato, che sarà decisiva per l'assegnazione degli ultimi due posti per la Champions League, altrettanti per l'Europa League, ed infine per sapere chi sarà l'ultima squadra retrocessa in Serie B, con Empoli, Genoa e Fiorentina a giocarsi le ultime chance di permanenza nella massima serie. La maggior parte dei giornali sportivi però sta dando molta rilevanza al mercato, non solo dei giocatori, ma anche degli ...

Futuro Allegri - i bookmakers spingono per il Paris Saint-Germain : ma non tramonta l’ipotesi Inter : I bookies puntano su un trasferimento in Francia dell’allenatore toscano, per il quale però non mancano di certo le alternative Ha appena lasciato la Juventus e per i bookmakers è probabile che riparta subito da un’altra big. Il Futuro di Massimiliano Allegri è in Francia, questo il verdetto degli analisti dopo la festa di addio allo Stadium: il Paris Saint Germain è all’orizzonte, e anche se non è ancora chiara la ...

Inter - il futuro di Icardi un'incognita : l'attaccante vorrebbe parlare con Steven Zhang : Uno dei giocatori che ha deluso le aspettative in questa stagione è sicuramente Mauro Icardi. Ad incidere sul rendimento del centravanti argentino sicuramente l'assenza dai campi di gioco da febbraio ad aprile. Assenza che ha seguito la decisione della società, presa a febbraio, di togliergli la fascia di capitano, affidandola successivamente al portiere sloveno, Samir Handanovic. Domenica allo stadio San Paolo, nella brutta sconfitta subita ...