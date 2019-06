Cdm | Conte sulla procedura d’infrazione | «Pronti a rispondere a Bruxelles»

Conte : "Oggi il Cdm per l'assestamento del bilancio" : L'esecutivo di Giuseppe Conte sembra intenzionato a voler evitare l'apertura della procedura d'infrazione da parte dell'UE nei confronti dell'Italia, anche se nei giorni scorsi i due vicepremier sembravano tutt'altro che pronti a tutto pur di scongiurarlo.A precisarlo è stato oggi lo stesso premier dopo la colazione al Quirinale in vista della risposta che il governo dovrà dare all'Unione Europea:Questa sera sarà un Consiglio dei ministri ...

Approvato in Cdm il decreto Sicurezza bis. Conte : "Domani vertice sulla manovra" : Il Consiglio dei ministri ha Approvato il decreto legge Sicurezza bis. Lo rendono noto fonti di governo.A quanto si apprende, nel testo del decreto Sicurezza bis Approvato dal cdm non ci sarà nessuna multa per i salvataggi in mare o per numero di uomini.È prevista, come ha specificato Matteo Salvini nella conferenza stampa, la sanzione solo per la nave che decide di avvicinarsi alla costa, nonostante sia stata ...

Il Cdm slitta ancora. Conte dal Vietnam : "Ragionevolmente la prossima settimana" : Da diverse settimane il Governo non riesce a riunione un Consiglio dei ministri che sia davvero operativo e bisognerà attendere ancora. Giuseppe Conte, dal Vietnam, annuncia che non ci sarà un Cdm domani, frutto degli spiragli di rinnovata coesione nella maggioranza. “Non c’è stato un rinvio. Non era stata fissata alcuna data” per il Consiglio dei ministri - dice il premier da Hanoi - “cercherò ...

Conte da Mattarella - dl sicurezza corretto : ma Cdm dopo il voto : Alla fine passa la linea del «disarmo bilaterale». Nessun consiglio dei ministri prima delle Europee: il decreto sicurezza Bis di Matteo Salvini dovrà aspettare dunque, così...

Conte lancia la tregua nel governo <br> "Cdm dopo le elezioni" : Tutto rinviato a dopo le elezioni europee. Il premier Giuseppe Conte lancia la tregua elettorale nel governo posticipando il Consiglio dei ministri sui decreti sicurezza bis e famiglia alla prima data utile dopo il voto per il rinnovo dell’europarlamento. Conte ha precisato di aver fatto questa scelta di concerto con i due vicepremier: "Ho sentito Salvini e Di Maio e convenuto che è complicato tenere un Consiglio dei ministri giovedì o ...

Dl Sicurezza bis - Conte : “Cdm dopo le europee. Ne ho parlato con Di Maio e Salvini. Da Mattarella nessuna censura” : Tutto rimandato a dopo le elezioni europee di domenica 26 maggio. Il Decreto Sicurezza bis, provvedimento diventato centrale e urgente per la Lega, arriverà in consiglio dei ministri a risultato delle urne acquisito. Ad annunciare lo slittamento dei tempi e la convocazione ritardata del consiglio dei ministri che approverà il nuovo testo è stato direttamente il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa. Del decreto Sicurezza “è giunta ai ...

Giuseppe Conte - il Cdm rinviato alla settimana dopo le elezioni : Nessuna resa dei conti nel governo sul decreto Sicurezza e Famiglia. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha deciso di rinviare alla prossima settimana il Consiglio dei ministri, dopo un confronto con i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Il rinvio quindi avverrà dopo il voto e con una

Superate criticità su testo! Decreto sicurezza bis - Conte rinvia il Cdm alla prossima settimana : Il Consiglio dei ministri sul Decreto sicurezza bis non si svolgerà questa settimana, ma verrà rinviato a dopo le elezioni europee di domenica. Ad annunciarlo è il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, dopo un confronto con Di Maio e Salvini. Conte anticipa anche che "le criticità segnalate sul Decreto mi sembrano Superate".

Matteo Salvini gelato da Giorgetti : "Decreto sicurezza - oggi niente Cdm". Il sospetto su Conte : "Sto tornando a Roma per questo". Fulmine a ciel sereno per Matteo Salvini. Il leader della Lega, dopo una mattinata a Bari, si dice fiducioso per l'approvazione-lampo del Decreto sicurezza Bis, stoppato lunedì sera in un tesissimo CdM e modificato in corsa ieri al Viminale. Si parla di una riunione

Giorgetti : non ho accusato Conte ma così non si può andare avanti | Premier quasi due ore da Mattarella : salta Cdm su dl sicurezza bis : Il consiglio dei ministri per approvare il decreto sicurezza bis non ci sarà nemmeno questa sera: servono ulteriori approfondimenti. Alla dichiarazione di Giorgetti ha fatto seguito l'incontro tra Conte e Mattarella al Colle: si va a dopo le Europee

Dl Sicurezza bis - salta il Cdm. Giorgetti : “Governo? Senza affiatamento non si va avanti”. Conte vede Mattarella : Il consiglio dei ministri per approvare il decreto Sicurezza bis non sarà neanche questa sera. Il provvedimento che Matteo Salvini vuole a tutti i costi ottenere prima delle Europee, non sarà discusso neanche questa sera perché servono ulteriori approfondimenti. A dirlo è stato lo stesso sottosegretario del Carroccio Giancarlo Giorgietti. E, sempre lui, ha chiesto all’esecutivo di sbloccare lo stallo: “Senza affiatamento non si va ...

Giuseppe Conte - avviso di sfratto da Giancarlo Giorgetti. La frase rubata mentre va in scena il Cdm : Era a Milano e non a Roma, al Consigli dei ministri. Ma Giancarlo Giorgetti, a 600 chilometri di distanza da Palazzo Chigi, pare dare l'avviso di sfratto a Giuseppe Conte. Il voto di domenica sarà "uno choc", assicura il sottosegretario a chi è con lui alla cena di rappresentanza con le imprese ital

Scontro in Cdm sul dl sicurezza bis - Conte frena : "Criticità Colle" | Salvini : "Spiegazioni" | Poi il rinvio : Luigi Di Maio chiede alla Lega meno polemiche e più fatti. In giornata atteso un Cdm su sicurezza bis e famiglia