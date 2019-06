Astrofisica | osservata la danza delle prime galassie grazie ad Alma e Hubble | una fusione

meteoweb.eu

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Un team di ricercatori è riuscito in un’impresa che finora sembrava impossibile: cogliere i dettagli di unafraavvenuta quando l’universo ancora doveva compiere il suo primo miliardo di anni. A guidare lo studio, in uscita su ApJ, è stato Roberto Decarli dell’Inaf di Bologna. Confermata latra un quasar ad alto redshift (z ≈ 6,2) e una galassia compagna. Vale a dire, unafraavvenuta in tempi remotissimi: circa 12.8 miliardi di anni fa, quando l’universo ancora doveva spegnare il suo primo miliardo di candeline. Non solo: per la prima volta è stato anche possibile distinguere gas e componente stellare di un oggetto così distante, nonostante la presenza dell’abbagliante quasar. Il risultato – ottenutoalle osservazioni con, l’Atacama Large Millimeter/submillimeter Array, e con il telescopio spaziale– è descritto in uno studio ...