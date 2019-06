Un orsetto per coprire la flebo | l’idea di una ragazzina di 12 anni fa il giro del mondo

ilfattoquotidiano

(Di martedì 18 giugno 2019) Non solo per lei ma anche per ogni altro bambino che dovrà lottare contro la sua stessa paura. Ella Casano ha 12e vive in Connecticut. Da quando aveva 7soffre di una malattia autoimmune che la costringe ad andare in ospedale ogni sei, otto settimane per sottoporsi a trasfusioni. Ella ha infatti la piastrinopenia immune. E da quando ha cominciato a percorrere questa difficile strada, una cosa le ha fatto paura: le. Ecco perché si è inventata Medi Teddy, un peluche che ha la forma di un orso e che serve ala. Ora, lae sua madre hanno lanciato una raccolta fondi per creare tanti Medi Teddy da distribuire agli ospedali pediatrici: e se 5 mila dollari era il loro obiettivo, ecco la sorpresa. Sono arrivati più di 20 mila dollari. La storia di Ella ha infatti trovato spazio nei media americani e in quelli di tutto il. ...

