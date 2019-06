The Hunger Games | in arrivo il prequel della saga

laragnatelanews

(Di martedì 18 giugno 2019) Un decennio dopo aver apparentemente concluso “The”, Suzanne Collins riporta i lettori a Panem. Un, ambientato 64 anni prima dell’iniziosua trilogia di vendita multimilionaria, è inl’anno prossimo. Il romanzo, attualmente senza titolo, è previsto per il 19 maggio 2020. Collins ha detto in un comunicato che lunedì tornerà agli anni che seguono i cosiddetti “Dark Days”, la fallita ribellione di Panem. Collins ha ambientato i libri “” in una distopia post-apocalittica in cui i giovani devono combattere e uccidersi a vicenda, in diretta televisiva. “Con questo libro, volevo esplorare lo statonatura, chi siamo e ciò che percepiamo è necessario per la nostra sopravvivenza“, ha detto. “Il periodo di ricostruzione 10 anni dopo la guerra, comunemente chiamato Dark Days – ...

